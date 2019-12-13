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После долгой работы за компьютером могут появится неприятные симптомы, которые, кстати, могут указывать на диабет. Болезненные ощущения появляются из-за уменьшения водного слоя, который помогает смазывать глаза.
Из-за этого человек начинает реже моргать, появляется раздражение, краснота и усталость в глазах.
Спасти зрение поможет вода. Достаточное ее количество уменьшает сухость глаз. Также следует ограничить употребление сахара. Так как его повышенное содержание в крови приводит к уменьшению образование слезной жидкости, – пишет "МедикФорум".
В рацион стоит добавить больше овощей и фруктов. В них содержатся антиоксиданты, которые улучшат зрение. Облегчить симптомы сухого глаза поможет омега-3 жирные кислоты, которые есть в рыбе, авокадо и семечках.
Также можно делать теплые компрессы для глаз – это поможет открыть сальные железы в веках. Еще один способ привести глаза в порядок – аккуратно массировать веки.
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