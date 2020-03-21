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Любимые продукты россиян вызывают ночные кошмары

Любимые продукты россиян вызывают ночные кошмары
Фото: pixabay.com
Европейские ученые сделали пугающее открытие

Молочные продукты вызывают кошмарные сновидения. Такой же результат провоцирует тяжела пища, съеденная на ночь. Печальное открытие сделали европейские ученые, поставив ряд экспериментов.

Более 400 добровольцев приняли участие в исследовании. Им предложили на ночь поесть тяжелой, острой пищи. В итоге порядка 9% подопытных рассказали, что видели кошмарные сны. К такому результату, уверены диетологи, привел именно плотный ужин. Обильная пища на ночь ускоряет обмен веществ, мозг начинает работать активнее. К тому же, поднимается температура тела. Именно поэтому лучше воздержаться от острой еды перед отходом ко сну.

Несмотря на то, что молоко часто рекомендуют пить вечером тем, у кого проблемы с бессонницей, продукт вызывает подобный эффект, пишут "Актуальные новости".

Ранее "Утро" рассказало о "советском" деликатесе, который поможет защититься от коронавируса. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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