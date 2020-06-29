Российские ученые обнаружили останки необычного животного

Российские ученые обнаружили останки необычного животного
Фото: pixabay.com
Возраст костей составляет от 30 до 50 тысяч лет

Российские исследователи обнаружили на Дальнем Востоке зубы гигантской белки-летяги. Благодаря проведенным анализам удалось выяснить, что возраст останков составляет 30 – 50 тысяч лет. Исследователи предполагают, что размах крыльев животного составлял около полутора метров. 

Отмечается, что ранее останки вида Petaurista tetyukhensis не находили в России. Кроме того, кости обнаружили в самой северной точки ореола обитания белок-летяг. 

Исследователи предполагают, что животные могли мигрировать группами в леса Дальнего Востока из-за резких изменений климата на территориях Пакистана, Непала и Восточной Азии, где они широко распространены. Смена места обитания позволила гигантским белкам-летягам выжить и умножить популяцию, пишет ScienceDirect. 

Ранее "Утро.ру" писало, что американские биолаборатории угрожают России. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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