Поступок канадца ошарашил пользователей интернета

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, встречаясь с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем, пробежал мимо своего коллеги, чтобы расцеловать его гражданскую супругу Амели Дербаудренгьен. Забавная сценка произошла перед ужином лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе в среду, 11 июня. Видео опубликовано на Ruptly.

На опубликованных телеканалом RT кадрах видно, как к идущему к бельгийской паре Трюдо Мишель протягивает для приветствия руку, однако канадский премьер бросается к Амели. Они весело обнимаются, целуются в щечку, а глава кабмина Бельгии стоит рядом и также смеется. Затем он и Трюдо все-таки по-дружески обнялись.

Занимательно было наблюдать в этой сцене за стоящими сзади военными с каменными лицами.

Некоторые пользователи в Сети посчитали подобное поведение отвратительным, назвав жест канадца очень грубым по отношению к премьеру государства, принимающего саммит.

"Грубо так неуважительно относиться с лидеру страны – хозяйки мероприятия", – написал @jmask.

Rude to slight the leader of the host country in this way. — Jamie Mask (@jmask) 12 июля 2018 г.

"Стыдно. Сразу направился к даме, проигнорировав человека, управляющего страной", – отметил в комментариях @Lumberist.

Well that’s embarrassing. Right for they lady & totally ignores the guy who runs the country. Lol. — Chris Minister of Irregular & General Smartarsery (@Lumberist) 12 июля 2018 г.

Однако нашлись и те, кто посчитал случившееся всего лишь шуткой. Пользователи выразили мнение, что у обоих премьеров хорошее чувство юмора.

"Да ладно, очевидно, что он шутит. Имейте чувство юмора", – защитил Трюдо @joeymacjoeface.

Come on, he's clearly having a joke. Have a sense of humour. — Joseph McDermott (@joeymacjoeface) 12 июля 2018 г.

Его поддержал @PAPAofE15: "Точно, это очевидная шутка".

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля.