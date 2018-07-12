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Премьер Канады зацеловал жену коллеги из Бельгии у него на глазах

Джастин Трюдо. Фото: GLOBAL LOOK press/Arindam Shivaani
Поступок канадца ошарашил пользователей интернета

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, встречаясь с главой правительства Бельгии Шарлем Мишелем, пробежал мимо своего коллеги, чтобы расцеловать его гражданскую супругу Амели Дербаудренгьен. Забавная сценка произошла перед ужином лидеров стран-членов НАТО в Брюсселе в среду, 11 июня. Видео опубликовано на Ruptly.

На опубликованных телеканалом RT кадрах видно, как к идущему к бельгийской паре Трюдо Мишель протягивает для приветствия руку, однако канадский премьер бросается к Амели. Они весело обнимаются, целуются в щечку, а глава кабмина Бельгии стоит рядом и также смеется. Затем он и Трюдо все-таки по-дружески обнялись.

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Занимательно было наблюдать в этой сцене за стоящими сзади военными с каменными лицами.

Некоторые пользователи в Сети посчитали подобное поведение отвратительным, назвав жест канадца очень грубым по отношению к премьеру государства, принимающего саммит.

"Грубо так неуважительно относиться с лидеру страны – хозяйки мероприятия", – написал @jmask.


"Стыдно. Сразу направился к даме, проигнорировав человека, управляющего страной", – отметил в комментариях @Lumberist.


Однако нашлись и те, кто посчитал случившееся всего лишь шуткой. Пользователи выразили мнение, что у обоих премьеров хорошее чувство юмора.

"Да ладно, очевидно, что он шутит. Имейте чувство юмора", – защитил Трюдо @joeymacjoeface.


Его поддержал @PAPAofE15: "Точно, это очевидная шутка".

Саммит НАТО проходит в Брюсселе 11-12 июля.

Елена УСОВА
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