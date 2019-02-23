Японская диета поможет значительно похудеть за 2 недели

Особый рацион питания за короткое время приведет тело в форму

Двухнедельная японская диета поможет сбросить вес при правильном подходе до 7 кг. Однако соблюдать ее очень сложно. Это связано с тем, что калорийность рациона слишком снижена от 600 до 1100 ккал в день.

Отмечается, что меню диеты состоит из продуктов с минимальным содержанием калорий. Кроме того, из рациона следует убрать сахар, соль и другие приправы, сообщает Рамблер.

Употреблять в пищу разрешается отварную курицу, нежирные сорта рыбы, натуральные соки, яйца, кефир и йогурт.

При этом перед диетой необходимо обратиться к специалисту, который поможет составить меню и проследит за состоянием здоровья.