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Японская диета поможет значительно похудеть за 2 недели

Фото: www.globallookpress.com
Особый рацион питания за короткое время приведет тело в форму

Двухнедельная японская диета поможет сбросить вес при правильном подходе до 7 кг. Однако соблюдать ее очень сложно. Это связано с тем, что калорийность рациона слишком снижена от 600 до 1100 ккал в день.

Отмечается, что меню диеты состоит из продуктов с минимальным содержанием калорий. Кроме того, из рациона следует убрать сахар, соль и другие приправы, сообщает Рамблер.

Употреблять в пищу разрешается отварную курицу, нежирные сорта рыбы, натуральные соки, яйца, кефир и йогурт.

При этом перед диетой необходимо обратиться к специалисту, который поможет составить меню и проследит за состоянием здоровья.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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