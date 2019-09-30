Безопасно жарить лишь на рафинированном продукте

Нерафинированное масло не подходит для жарки, даже если маркетологи уверяют в обратном. Такой продукт теряет все свои полезные свойства и окисляется. Об этом рассказал гастроэнтеролог.

По словам специалиста, на рафинированном масле как раз нужно жарить – оно проходит специальную обработку, после которой не остается вредных элементов, а также не создает опасные трансжиры при нагревании. Нерафинированное же стоит добавлять в салаты.

По мнению врача, как передают "Аргументы и факты", польза оливкового масла преувеличена – в нем есть, в основном, мононенасыщенные заменимые жирные кислоты, тогда как в подсолнечном они полиненасыщенные и незаменимые.

Более того, гастроэнтеролог развенчал миф о том, что стоит пить натощак по утрам масло. По его мнению, этот способ профилактики негативно влияет на желчный пузырь и поджелудочную железу. Если у человека есть желчекаменная болезнь, это может спровоцировать перекрытие желчного протока, из-за чего потребуется операция.