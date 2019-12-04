Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Из-за Малахова историк Соколов "пустит соседа на котлеты"

Из-за Малахова маньяк Соколов "пустит соседа на котлеты"
Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
По мнению обывателей, увидев программы известного телеведущего, обвиняемый в расчленении профессор совершит еще одно черное дело

Интерес прессы к участи бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки, вызвал негодование интернет-пользователей. Возмущенные тем, что преступника разместили с комфортом – у него в камере даже есть телевизор, – они предположили, что, если историк станет зрителем шоу Андрея Малахова, он может расчленить еще кого-нибудь.

"С телевизором надо поаккуратнее. Насмотрится передач от Андрея Малахова и ага – пустит соседа на котлеты", "А что не устроить реалити-шоу... с круглосуточным показом", "А вдруг окажется популярнее "Дома-2", "Телевизионного маньяка-извращенца Малахова к нему в камеру!", "А кроме этого упыря больше никого в "Бутырке" не содержат? Что он ест, пьет?Доволен ли условиями содержания? О нем вспомнить надо только на вынесении приговора",

– жестко высказались подписчики об условиях, в которых находится обвиняемый.

Сам же он не жалуется на условия содержания в психиатрической клинике следственного изолятора. Об этом рассказал Алексей Мельников – ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, члены которой посетили бывшего доцента в "Бутырке".

Нынешний сосед профессора по камере обвиняется в краже, ранее там сидел подозреваемый в изнасиловании. Историку выдали из библиотеки книгу "Фауст", питание в СИЗО его устраивает, а "имеющийся в камере телевизор он воспринимает как часть социализации", добавил Мельников, передает RT.

Фоторепортаж
Историк Соколов повторил убийство
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Вашингтон похвастался победами над "Северным потоком - 2"

Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей