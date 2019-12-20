РЖД испортили Новый год голодающим шахтерам Кузбасса

Горняки месяцами не получают зарплату

Кемеровская область обеспечивает углем не только Россию, отечественные полезные ископаемые пользуются спросом и заграницей. Однако 2019-й год заканчивается для богатейшего региона страны не на самой приятной ноте. Всему виной – низкие темпы обновления Восточного полигона, проходящие под контролем РЖД. У местных предприятий нет необходимого "черного золота" для азиатских рынков. Это негативно сказывается на простых жителях-шахтерах – им не платят зарплату из-за убытков поставщиков, люди даже устраивают забастовки.

Ценные транспортные магистрали востока России – Байкало-Амурская и Транссибирская – лежат через Восточный полигон. Через них идет грузопоток на азиатские рынки, которые постоянно увеличиваются. Чтобы инфраструктура справилась с такой нагрузкой, с 2013-го ликвидируются узкие участки железной дороги.

Этот проект, который крайне необходим стране, контролирует ОАО РЖД. За шесть лет можно было заметно продвинуться в этом проекте государственной важности. Однако отчеты должностных лиц сильно отличаются от реальной ситуации.

Предприятия Кемеровской области теряют огромные деньги вместо того, чтобы получать рекордную прибыль. Падение цен на энергоносители на западном направлении ударило по добытчикам Кузбасса, но сильнее всего компании страдают из-за невозможности продавать ресурсы на Востоке. Ведь российский уголь нужен Азии, на этом рынке можно было бы прилично заработать. Тем не менее продавать ресурсы, получать прибыль, и развивать предприятия добытчикам не дает РЖД.

По информации российских журналистов, компания Олега Белозерова не смогла сделать все от нее требующееся для того, чтобы расширить пропускную способность Восточного полигона. Покупатели готовы хорошо платить за кузбасский уголь, но вместо этого им приходится лишь ждать – на старой железнодорожной инфраструктуре стоят очереди из составов с углем.

Власти Кемеровской области ничего не могут поделать с этой плачевной ситуацией.

"Вынуждены снижать объемы добычи, сокращать или отправлять в простой часть своих работников",

– посетовал замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

По его мнению, в транспортном коллапсе виновато акционерное общество.

"За сложившуюся ситуацию, возникшую по причине несвоевременного исполнения своих обязательств ОАО "РЖД", теперь будут отвечать руководители угольных компаний и руководители угледобывающих регионов. Ведь именно им придется объяснять людям, почему им несвоевременно платят заработную плату или почему сокращается добыча и, как следствие, высвобождается персонал", – добавил чиновник.

На днях руководство Кузбасса, представители РЖД и угольщики подискутировали на тему сложившегося кризиса. Стороны пришли к выводу, что нужна помощь федерального правительства. Теперь заксобрание Кемеровской области предложит Госдуме рассмотреть законопроект, касающийся инвестиционного развития Восточного полигона.

При этом специалисты, как и простые люди говорят о том, что медлительность перевозчика приведет к тому, что Кузбасс столкнется с социальными проблемами.

"Шахты встали, не сумев обеспечить экспорт, а рабочие ушли на забастовку. И все это на те колоссальные деньги из бюджета, которые были выделены для РЖД под Восточный полигон",

– пишет телеграм-канал "Банкста".

Так, например, уже 200 горняков бастуют на шахтах "Зарченая" и "Алексеевская". Люди требуют заплатить им долги по зарплате в размере более 100 миллионов рублей, и лишь потом они согласны выйти в забой.

Пока шахтерам заплатили лишь за октябрь от 8 до 15%, передает "Тайга.Инфо". Горнякам теперь приходится думать не только о том, где найти деньги на празднование Нового года, но и как прокормить себя и семью вообще. Ситуация сложилась настолько сложная, что работникам уже выдают продуктовые карточки размером в тысячу рублей.

Власти Кемеровской области заявили, что будут платить до 25 декабря, а иначе работать откажутся другие горняки – в профсоюзах шахт "Заречной" и "Алексеевской" состоят около двух тысяч человек.

Президент России Владимир Путин обнадежил горняков на пресс-конференции. Глава РФ пообещал развивать Восточный полигон.

"Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД, это и для транспорта хорошо, и для поддержания рабочих мест и развития транспортного машиностроения. Наконец, деньги направлены на расшивку БАМа и Транссиба",

– заявил Путин.

Президент России знает об опасениях шахтеров. По его словам, власти наблюдают за изменениями на рынке угля, например, в Европе, поэтому необходимо "обеспечить развитие восточного полигона". Это возможно с помощью, например, Фонда национального благосостояния.

Президент России то и дело лично решает проблемы в государстве. Появление этой могли бы не допустить РЖД, если бы выполнили все обязательства вовремя. Теперь же неизвестно, возместит ли РЖД потери шахтерам.