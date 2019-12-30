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"Армагеддон придет": что ждет человечество в 2020 году

"Армагеддон придет": что ждет человечество в 2020 году
Фото: pixabay.com
Ясновидящая, предсказавшая убийство Кеннеди, назвала дату конца света

Названа новая дата конца света. Если верить предсказаниям знаменитого медиума Джин Диксон, то он наступит в 2020 году.

А между тем она не ошиблась с громким убийством президента США Джона Кеннеди. На фоне верно предсказанной трагедии слова ныне покойной ясновидящей выглядят весьма правдоподобно.

"Армагеддон придет в 2020 году, когда Ложный Пророк, Сатана и Антихрист восстанут и сразятся с самим человеком" – написала экстрасенс в своей книге "Призыв к славе" еще в 70-х, передает Unilad.  

Однако справедливости ради стоит отметить, что некоторые ее прогнозы все же не сбылись. К примеру, Диксон предсказала третью мировую войну, которую развяжут Китай и Япония в 1958 г. из-за островов Кемуа и Мацу.

Она же предрекла советским космонавтам высадку на Луне. Но, как всем известно, американцы их опередили.

Кроме того, пророчица уверяла, что в 1967 г. человечество победит рак, который по-прежнему остается самым коварным заболеванием. Впрочем, вышеперечисленные промашки меркнут, если вспомнить ноябрьский выстрел 1963 г.

Иначе говоря, человечество "заражено" "эффектом Диксон". Термин обозначает желание делать акцент на сбывшихся предсказаниях, не обращая внимание на ложные.

Ксения АНДРЕЕВА

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