Как определить зрелось лука: четыре важных принципа

Как определить зрелось лука: четыре важных принципа
Фото: Ottfried Schreiter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Если выкопать его слишком рано, то он может быстро сгнить

В самом разгаре сезон уборки урожая. "Утро.ру" решило поделиться секретами, которые помогут понять, что урожай лука пора выкапывать и отправлять на хранение. 

Очень важно вовремя собрать лук, поскольку нарушение срока сбора может привести к печальным последствиям. Например, если собрать овощ раньше положенного, в течение месяца он сгниет. А если передержать растение в земле, оно вновь начнет пускать корешки, а это чревато перезреванием. 

Как понять, что лук созрел: 

  • Чешуйки приобретают золотистый оттенок и начинают подсыхать; 
  • Перо желтеет и ложится на поверхность земли;
  • Место, где соединяются перо и сам плод, постепенно истончается; 
  • Луковая шелуха становится сухой.


Важно учитывать и климатические особенности региона: отсутствие дождей может сократить срок созревания лука, но при частых ливнях овощу понадобится больше времени, чтобы созреть.

Лучше всего выкапывать лук в теплый день, чтобы овощи могли просушиться под солнечными лучами. Удобнее всего использовать вилы. Ни в коем случае нельзя резко выдергивать лук из земли, поскольку можно навредить растению и сократить срок его хранения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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