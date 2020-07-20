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В самом разгаре сезон уборки урожая. "Утро.ру" решило поделиться секретами, которые помогут понять, что урожай лука пора выкапывать и отправлять на хранение.
Очень важно вовремя собрать лук, поскольку нарушение срока сбора может привести к печальным последствиям. Например, если собрать овощ раньше положенного, в течение месяца он сгниет. А если передержать растение в земле, оно вновь начнет пускать корешки, а это чревато перезреванием.
Как понять, что лук созрел:
Важно учитывать и климатические особенности региона: отсутствие дождей может сократить срок созревания лука, но при частых ливнях овощу понадобится больше времени, чтобы созреть.
Лучше всего выкапывать лук в теплый день, чтобы овощи могли просушиться под солнечными лучами. Удобнее всего использовать вилы. Ни в коем случае нельзя резко выдергивать лук из земли, поскольку можно навредить растению и сократить срок его хранения.
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