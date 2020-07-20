Если выкопать его слишком рано, то он может быстро сгнить

В самом разгаре сезон уборки урожая. "Утро.ру" решило поделиться секретами, которые помогут понять, что урожай лука пора выкапывать и отправлять на хранение.

Очень важно вовремя собрать лук, поскольку нарушение срока сбора может привести к печальным последствиям. Например, если собрать овощ раньше положенного, в течение месяца он сгниет. А если передержать растение в земле, оно вновь начнет пускать корешки, а это чревато перезреванием.

Как понять, что лук созрел:

Чешуйки приобретают золотистый оттенок и начинают подсыхать;

Перо желтеет и ложится на поверхность земли;

Место, где соединяются перо и сам плод, постепенно истончается;

Луковая шелуха становится сухой.





Важно учитывать и климатические особенности региона: отсутствие дождей может сократить срок созревания лука, но при частых ливнях овощу понадобится больше времени, чтобы созреть.

Лучше всего выкапывать лук в теплый день, чтобы овощи могли просушиться под солнечными лучами. Удобнее всего использовать вилы. Ни в коем случае нельзя резко выдергивать лук из земли, поскольку можно навредить растению и сократить срок его хранения.