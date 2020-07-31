Актер из "Шерлока Холмса" попал в больницу

Артисту понадобилась помощь хирургов

Популярный британский актер Эндрю Скотт, прославившейся ролью злодея Мориарти в сериале "Шерлок", оказался в больнице. Как сообщается в "Твиттере" лондонского театра The Old Vic, артисту понадобилась помощь хирургов. 

Спектакли с участие Скотта, которые должны были состояться на ближайшей неделе, руководство культурного учреждения решило перенести. 

Сотрудники театр заверили поклонников артиста, что угрозы для жизни и здоровья звезды операция не несет. Кроме того, она никак не связана с коронавирусом, уточняет "МИР 24". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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