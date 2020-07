Популярный британский актер Эндрю Скотт, прославившейся ролью злодея Мориарти в сериале "Шерлок", оказался в больнице. Как сообщается в "Твиттере" лондонского театра The Old Vic, артисту понадобилась помощь хирургов.

We are sorry to let you know that Andrew Scott is now in hospital to undergo minor surgery and we therefore need to reschedule this week's performances of #OVInCamera #OVThreeKings pic.twitter.com/ksJBkcyQ3W