Артисту понадобилась помощь хирургов

Популярный британский актер Эндрю Скотт, прославившейся ролью злодея Мориарти в сериале "Шерлок", оказался в больнице. Как сообщается в "Твиттере" лондонского театра The Old Vic, артисту понадобилась помощь хирургов.

We are sorry to let you know that Andrew Scott is now in hospital to undergo minor surgery and we therefore need to reschedule this week's performances of #OVInCamera #OVThreeKings pic.twitter.com/ksJBkcyQ3W — The Old Vic (@oldvictheatre) July 30, 2020

Спектакли с участие Скотта, которые должны были состояться на ближайшей неделе, руководство культурного учреждения решило перенести.

Сотрудники театр заверили поклонников артиста, что угрозы для жизни и здоровья звезды операция не несет. Кроме того, она никак не связана с коронавирусом, уточняет "МИР 24".