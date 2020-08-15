Важно обратить внимание не только на деревья и цветы, но и на садовую мебель

Чем ближе осень, тем больше становится хлопот на даче. И чтобы правильно закрыть сезон, надо потрудиться. Эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи "ОБИ" Татьяна Чаброва дала рекомендации, на что именно необходимо обратить внимание.

Разрыхляем почву

Садовые участки у всех разные: одни высевают газон, чтобы играть на нем, допустим, в бадминтон. Другие, наоборот, стараются вырастить урожай и целые дни проводят на грядках. Однако и тем, и другим необходимо ухаживать за почвой.

"Незадолго до заморозков землю нужно вскопать или хотя бы освободить от травы и сделать проколы, чтобы был доступ воды и кислорода. Если почву подготовить осенью, то весной перекапывать грядки или сажать новый газон будет намного легче: земля гораздо меньше спрессуется под снегом", – говорит Татьяна Чаброва.

Она уточнила, что многие дачники используют для подготовки почвы аэратор. Этот садовый инструмент при помощи полутора десятков ножей разрыхляет землю, а заодно собирает траву и мусор в специальные мешки. Аэратором можно перепахивать не только площадки для газона, но и клумбы, а также грядки. Работают такие инструменты от бензина или электричества.

"Садоводы, которые сажают картошку, используют для вскапывания более мощную технику – культиваторы. Это такие мини-тракторы", – добавила эксперт.

Однако управлять подобным агрегатом рекомендуется исключительно сильным и крепким мужчинам. Культиваторы вскапывают почву гораздо глубже, чем аэраторы, и их используют, как правило, если площадь участка превышает шесть соток.

Собираем и сохраняем урожай

Сейчас существует множество инструментов для сбора урожая. Для вишен, черешен, яблонь и груш используются плодосборники на телескопических палках со специальными мешками, куда падают фрукты и ягоды. Для кустов смородины, например, придуманы специальные совки с краями, похожими на расчески: они эффективно собирают плоды, снимая их с веток. Однако недостаточно собрать урожай – его еще необходимо сохранить. Для этого используются различные пластиковые контейнеры. Для удобства они могут быть снабжены колесами и легко превращаются в тележки.

"Прежде чем оставлять собранный урожай на длительное хранение, необходимо провести обработку помещения. Для этого используются серные шашки, они за 8 часов убивают весь грибок, скопившийся за летний период. Также применяются спреи для защиты урожая от различных болезней. Только после обработки погреба или подвала туда можно закладывать урожай", – рекомендует Татьяна Чаброва.

Защищаем деревья

Зимой, в холода, садовые деревья нуждаются в защите.

"Осенью плодовые деревья и кустарники следует обрезать. Проще всего это сделать, используя садовые ножницы, сучкорезы или секаторы. Инструмент рекомендуется выбирать по весу и удобству использования. Одни любят ножницы с длинными телескопическими ручками, чтобы не использовать лестницу, а другим, наоборот, больше нравится срезать ветви со стремянки. Существуют варианты секаторов с аккумуляторами, с ними очень легко управляться. В любой момент они подзаряжаются через Micro-USB", – поделилась Чаброва.

Инструмент обычно выбирается в зависимости от толщины обрезаемых ветвей. В некоторых случаях может потребоваться и пила. Деревья необходимо освободить от больных, поломанных и сухих ветвей. При этом срезы должны быть гладкие и ровные. Их рекомендуется зачистить и обработать раствором медного купороса в пропорции 1 чайная ложка на литр воды, а затем – садовым варом. Лишайники, мох и отмершую кору также надо удалить – именно там зимуют вредители.

Деревья стоит защитить и от грызунов. Для этого нижнюю часть оборачивают специальной сеткой, которая пропускает влагу и воздух, но не дает добраться до коры животным.

Сажаем растения

Конец лета и начало осень – это время для посадки многолетних растений.

"В этот период наблюдается большой спрос на саженцы клубники. Также садоводы интересуются луковичными цветами, такими как тюльпаны и нарциссы. Под осень принято высаживать на участках яблони и малину. В последние годы стала очень популярна черешня", – рассказала эксперт "ОБИ".

Все растения имеют свои особенности. Поэтому прежде чем приступать к посадке, необходимо узнать обо всех потребностях дерева или кустарника, выбрать подходящее удобрение, правильно посадить, подкормить и надежно укрыть корневую систему на зиму.

Консервируем дачу

Независимо от того, выращивается что-то на участке или нет, дача воспринимается в основном как место отдыха. Для удобства сейчас существует множество различных видов садовой мебели. Это и шатры с качелями, и подвесные кресла, и целые гарнитуры со столами и стульями для чаепитий.

"Многие предметы садовой мебели делаются из ротанга, натурального или искусственного. При ненадлежащем уходе этот материал может начать портиться. Поэтому садовую мебель на время холодов необходимо убрать в сухое место. В крайнем случае кресла и столы размещаются под навесами и укрываются специальными чехлами, позволяющими уберечь их от дождя и снега", – уточнила Чаброва.

Стоит обратить внимание на бассейн: недостаточно просто слить из него воду, перед консервацией на зиму его необходимо тщательно почистить. Существуют различные химические средства для обработки бассейнов. Особенно важно обратить внимание на ватерлинию. Ее чистят специальными щелочными средствами, удаляя грязь, слизь и жировые отложения.

Самое важное – это перед отъездом с дачи спустить воду и перекрыть все насосы, чтобы зимой вода не замерзла в трубах и не разорвала их.

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