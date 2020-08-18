В этот день принято посещать церковь и освящать яблоки

Один из наиболее значимых христианских праздников – Преображение Господне – выпадает на 19 августа. Согласно Евангелию, по прошествии шести дней Иисус поднялся на гору вместе со своими учениками – Петром, Иаковом и Иоанном. Там и произошло его чудесное преображение. Свидетелями этого события стали также пророки Моисей и Илия, которые разговаривали с Иисусом о его исходе.

История

Впервые Преображение Господне начали отмечать в Армении и Каппадокии, территориях на востоке Малой Азии. В то время празднования организовывались в шестую неделю после Пасхи. Перенесение даты на конец лета произошло во времена Римской империи. Христианский праздник совместился с периодом сбора урожая, почитаемым в язычестве. В IV веке равноапостольная Елена, мать императора Константина Великого, воздвигла первый храм в честь Преображения. Он появился на священной горе Фавор. К славянам праздник Преображения пришел из Византии – сообщает сайт "Комсомольская правда".

Обычаи и традиции

В день Преображения служители церквей и храмов надевают на себя белые ризы. Это является символом того образа, в котором предстал перед своими учениками Иисус.

Люди, соблюдающие пост, в этот день могут пить вино, а также употреблять в пищу рыбу и растительное масло.

По традиции, Преображение Господне – это первый день, когда можно начать пробовать плоды нового урожая. Яблоки нельзя было есть вплоть до Второго Спаса.

По наступлению 19 августа нужно было в первую очередь съесть освященные плоды. После этого разрешалось готовить выпечку, варенье и другие блюда с использованием яблок.

По сей день православные несут яблоки в церковь для того, чтобы освятить их и разделить с родными.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь церковных праздников на август.