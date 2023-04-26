Москва рассчитывает на туристов из Индии, Китая и других дружественных стран

Индустрия гостеприимства столицы готова к активному летнему сезону

Туристический поток в 2023 году ожидается в Москве примерно на уровне прошлого года, не меньше. Об этом рассказал председатель комитета по туризму столицы Евгений Козлов.

Как отметил глава профильного комитета, точный прогноз на текущий год давать преждевременно, поскольку сами туристы сейчас предпочитают действовать спонтанно, а не бронировать отели и туры на полгода вперед. Однако есть все основания полагать, что поток гостей из других регионов России этим летом, как и по году в целом, будет не ниже, чем в 2022-м.

Кроме этого, Москва ожидает активизации туристического интереса у зарубежных путешественников.

"Сейчас мы вместе с коллегами из Минэкономразвития работаем над запуском активного туристического въездного потока из дружественных стран. В первую очередь, из Индии и Китая. Кроме того, отдельный акцент на Иран и страны Ближнего Востока",

– цитирует ТАСС Евгения Козлова.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 мая стартует летний туристический сезон. Для жителей и гостей столицы подготовлены интересные программы, маршруты, фестивали.