Ящик Пандоры с присыпкой для ног: как разорить международную компанию через суд

Судебные процессы, связанные с использованием медицинской продукции на основе талька, стали настоящим бичом фармацевтических компаний в США

В середине ноября немецкая международная фармацевтическая корпорация Bayer окончательно вышла из затяжного судебного конфликта — Верховный суд штата Делавер в США постановил, что она не несет ответственности по ряду судебных дел, в которых фигурирует присыпка для ног на основе талька. Об этом пишет Reuters со ссылкой на резолюцию, опубликованную на официальном сайте властной инстанции. И, пока немцы празднуют победу, мы напомним, что схожие иски стоили Johnson&Johnson примерно 8,9 млрд долларов по состоянию на апрель 2023 года, а точный объем репутационных потерь еще предстоит подсчитать. Судебные процессы, связанные с использованием медицинской продукции на основе талька, стали настоящим бичом фармацевтических компаний в США. Почему так получилось?



Как кур в ощип

Ситуация с Bayer является весьма показательной для судебной истерии, захватившей США. Итак, в 2014 году немецкий фармацевтический гигант купил у американской транснациональной корпорации Merkc&Co подразделение, занимающееся в основном выпуском безрецептурных лекарств. Благодаря сделке немцы стали одними из крупнейших игроков в мире (вторыми после J&J) и безусловными лидерами в США. Стоимость покупки составила 14,2 млрд долларов. Спустя 9 лет, в 2023 году на Merkc&Co дождем посыпались судебные иски — множество человек обвиняют компанию в продаже препаратов, которые якобы нанесли вред здоровью пациентов. Одним из таких препаратов является присыпка для ног Доктор Шолль (Dr. Scholl’s) на основе талька. Согласно заявлениям истцов, данный продукт содержал в себе асбестовые волокна и вызвал тяжелые заболевания, в том числе онкологию.

Общий объем претензий истцов составляет многие сотни миллионов долларов, так что Merkc&Co попытались переложить ответственность на Bayer – дескать, вместе с приобретением подразделения безрецептурных препаратов, немцы купили и ответственность за все деяния корпорации в прошлом. Фокус не удался, так что сегодня американский фармацевтический гигант будет расхлебывать свои проблемы самостоятельно. Скорее всего, ему придется очень туго – Johnson&Johnson только-только добился относительного паритета с обвинением, уже понеся многомиллиардные потери с 2019 года. На каждую победу корпорации приходится поражение, и маховик никак не желает останавливаться. Причина кроется в самой природе исков, тесно связанных с недавней историей США.

Обвинения из воздуха

Johnson&Johnson стала жертвой активного судебного преследования после того, как в банке с детской присыпкой были обнаружены следы асбестового волокна. Их объем составил 0,00002% от общей массы препарата, а сам продукт был приобретен у онлайн-ритейлера, что уже провоцирует некоторые сомнения. Впрочем, их отмели и суд постановил удовлетворить миллиардные претензии ряда истцов, настаивавших на том, что за годы использования детской присыпкой в качестве средства личной гигиены у них развился рак яичников. Тогда же, в 2020 году, было проведено научное исследование, в котором участвовали 250 000 женщин, из которых 40% применяли присыпку J&J на регулярной основе. Всего было выявлено 2168 случаев заболевания раком яичников (0,87%), причем без какой-либо корреляции между применением присыпки на основе талька и возникновением онкологии.

Для суда заявление ученых осталось пустым звуком – J&J перестал продавать присыпку на территории США и ряда других стран, его товары бойкотировали, осуждали на международной арене и постоянно бомбардировали исками, коих накопилось более 30 тысяч. За три года постоянных потерь, корпорации с трудом удалось оспорить первоначальное решение суда – как выяснилось, двое из трех экспертов ничего напрямую и не утверждали, а третий сослался на исследование из 1980-х, уже тогда признанное неполным. Тем не менее, судья и присяжные вынесли обвинительный приговор. Почему? Ответ один – асбест.

Асбестовая истерия

Напомним, что обвинение против J&J и Merkc&Co строится вокруг "следов асбеста" в тальке. Асбест – это коммерческое название группы волокнистых минералов, которые активно используются в промышленности. В частности, сегодня из хризотилового асбеста изготавливают более 300 видов промышленных изделий, в том числе шифер, трубы и фасадные плиты. До второй половины XX века он активно применялся по всему миру, в том числе в США, а в последней трети прошлого столетия против него начались массовые протесты в странах нынешнего ЕС. Тогда асбест связывали с тяжелыми заболеваниями легких. Правда, не весь, а один только вид – амфиболовый асбест. Этот вид минерала имеет устойчивость к кислотам и не выводится из организма человека, так что за годы вдыхания амфиболового волокна действительно можно получить онкологию. Есть же и другой вид асбеста, хризотиловый. Он не обладает устойчивостью к кислотам, будучи гидросиликатом магния. Хризотиловое волокно растворяется в кислоте, что позволяет альвеолярным макрофагам эффективно выводить его из легких человека за короткое время. Хризотиловый асбест активно использовали в США, Канаде и СССР.

Когда в Германии, Франции, Испании и других западноевропейских странах разгорелось движение против амфиболов, производители синтетических аналогов его немного модернизировали — из риторики борьбы убрали специфическое определение вида асбеста, так что люди протестовали как бы против всего асбеста вообще. Это вылилось в массовую "охоту на ведьм", а в США – в автоматическое удовлетворение исков по "асбестовым" делам в суде, ведь властные органы не хотели попасть под каток общественного мнения. Крупным же корпорациям же было проще заплатить несколько миллионов, а мелкие просто разорялись и исчезали.

Сегодня, когда слово "асбест" в западном нарративе стало синонимом слова "опасность", оно превратилось в мощное оружие, с которым можно напасть на транснациональную корпорацию и выиграть! J&J, не смотря на недавнюю победу, далеко не свободна от судебного давления. Причем ни суд, ни присяжных не волнует ни наука, ни характер обвинений – достаточно запаха серы, чтобы все поверили в присутствие дьявола. Кстати, в США этим активно пользуются: в 2007 году адвокаты Роберт Пирс и Луис Рэймонд вместе с врачом Рэем Хэрроном подделали сотни исков по "асбестовым делам", которые практически в автоматическом режиме принесли им сотни тысяч долларов, а в Нью-Йорке за те же махинации сел в тюрьму бывший политик из высшей администрации города. Прошлый президент США Дональд Трамп пытался бороться с этой системой, но не преуспел – об инициированных им расследованиях до сих пор нет никаких известий.