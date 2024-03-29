Врач рассказал о смертельной опасности герпеса

В некоторых случаях инфекция провоцирует сильные осложнения

Вирус герпеса встречается повсеместно – довольно часто он проявляется в виде покраснений на губах. В большинстве случаев недуг не является опасным для человеческой жизни, однако при определенном стечении обстоятельств он способен даже вызывать летальный исход, утверждает дерматолог Дарья Смирнова.

Герпес опасен для людей со сниженным иммунитетом. Это может происходить из-за заражения ВИЧ, в связи с врожденными иммунодефицитами, либо из-за других тяжелых болезней и хирургических вмешательств.

"В этих случаях вирус герпеса может вызвать тяжелое заболевание или даже привести к летальному исходу", – говорит врач.

Вирус способен соединяться с другой инфекцией, что часто приводит к серьезным осложнениям. Например, к снижению зрения или даже слепоте. Запущенная форма болезни может вызывать воспаление мозга, а у беременных сказаться на здоровье ребенка. В некоторых случаях герпес даже приводит к бесплодию.

Заразиться можно от другого человека, если у него есть видимые симптомы заболевания. А обострение болезни часто вызывают стрессовые факторы: недостаток сна, гормональные колебания, сильные переживания и другие.

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