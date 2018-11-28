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Финляндия отказалась от Карелии

Фото: www.globallookpress.com
Хельсинки не имеют территориальных претензий к Москве

Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что Хельсинки не намерен вступать в споры с Москвой по поводу тех или иных земель.

"Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором", – цитирует дипведомство Суоми РИА "Новости".

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По мнению северных соседей России, самым лучшим для развития территорий, вызывающих интерес у обеих стран, станет трансграничное сотрудничество между Москвой и Хельсинки.

Ранее в микроблоге Twitter члена партии "Истинные финны" Генри Хаутамяки появился пост, в котором утверждалось, что Финляндия должна потребовать возвращения земель, которые после второй мировой войны вошли в состав России.

Валентина МАЙОРОВА
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