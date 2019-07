Штат Бориса Джонсона, которого накануне избрали главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании, сокращается не по дням, а по часам. От нового руководителя разбегаются министры.

Так, например, покинул свой пост возглавляющий Минфин и несогласный с выходом из Евросоюза без сделки, что не исключает Джонсон, Филип Хэммонд. О своем уходе он сообщил незамедлительно.

"Я только что подал заявление об отставке", – написал Хэммонд в своем микроблоге в Twitter.

Он заявил, что служить канцлером казначейства при Терезе Мэй для него было честью. До июля 2016 года политик возглавлял внешнеполитическое и транспортное ведомства. Его место занял экс-глава британского МВД Саджид Джавид.

The Rt Hon Sajid Javid @sajidjavid has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury pic.twitter.com/EJrp0wBuVK

Вслед за Хэммондом заявление об уходе написала министр обороны Пенни Мордонт, рассказав об этом в своем твите. Она заверила, что новый премьер может рассчитывать на ее поддержку. Сама же Мордонт не собирается оставлять политику. Займет более незаметное место в парламенте.

Не дождавшись официального вступления Джонсона в должность, кабмин покинул министр юстиции Дэвид Гок. Он, как и Хэммонд, не доволен желанием новоиспеченного начальника, выйти из ЕС во что бы то ни стало 31 октября.

"Я не хочу быть членом его правительства,"

– поведал Гок, подчеркнув, что у него больше шансов противостоять Brexit без сделки на скамейке рядовых депутатов.

Команда Джонсона осталась также без главы секретариата Дэвида Лидингтона. Он пообещал освободить должность после отставки Мэй. Покинули свои посты министры иностранных дел Джереми Хант и по вопросам международного развития Рори Стюарт. В кресло первого сел экс-глава министерства по вопросам Brexit Доминик Рааб.

The Rt Hon Dominic Raab @DominicRaab has been appointed Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs @foreignoffice, and First Secretary of State pic.twitter.com/XEJECtJPsS