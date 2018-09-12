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В России установили новый мировой рекорд

Фото:vk.com/tresemme
Девятого сентября мир отметил Международный день красоты

В России этот праздник запомнится надолго. В "Москве-Сити" создали самый длинный подиум в мире, по которому прошли все желающие приобщиться к миру красоты. 

Протяженность подиума составила 3 тыс. 509 метра. Предыдущий рекорд был установлен в Гонконге в 2012 г., тогда его длина составила 3240 метров.

Более 70 тысяч человек, среди которых были эксперты, модели, звезды, известные блогеры, москвичи и гости города стали свидетелями установления мирового рекорда.

На подиум вышли девушки из 22 разных городов России. Готовили участниц рекорда стилисты TRESemmé, которые создали прически, вдохновленные трендом DIY (do-it-yourself).

Под лозунгом "Весь мир – твой подиум" гостям праздника представилась возможность почувствовать себя настоящими моделями: сделать укладку от профессиональных стилистов и поучаствовать в розыгрыше подарков.

Новый рекорд был официально зафиксирован Международным агентством регистрации рекордов и передан на оформление в Книгу рекордов Гиннесса.

"Лично сделал замеры с помощью прибора, который называется курвиметр и похож на велосипедное колесо с цифрами. Официальная длина подиума созданная брендом TRESemme составила 3 тысячи 509 метров. Я прошел весь путь за 47 минут. Поэтому с радостью вручаю сертификат международного образца подтверждающий регистрацию рекорда и сертификат о включении рекорда в реестр рекордов России", сказал генеральный директор Международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Влад Копылов.

"До сегодняшнего дня, похоже, ни один из брендов в индустрии красоты не делал такого подарка москвичкам ко Дню города и россиянкам к Международному дню красоты. Элегантный подиум, опоясавший деловой и финансовый центр столицы, символизировал, по сути, нашу жизнь, повседневную жизнь женщины в напряжённом ритме большого города – с раннего утра и до позднего вечера. Именно женщине, говорят, присуща большая, важная миссия – улучшать качество жизни окружающих нас людей, и если такие бренды, как TRESemme, готовы женщину в этом скромном повседневном подвиге поддержать, это прекрасно", – отметила Ирина Бахтина, вице-президент по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса Unilever.

"TRESemme – бренд для девушек у которых есть своя цель, планы, для которой каждый выход имеет значение, даже если это поход в ближайший магазин за молоком. Она всегда должна выглядеть на все 100%, а средства по уходу за волосами TRESemme помогают ей в этом, делая ее увереннее, готовой к любому подарку судьбы, к счастливой встрече. Так как Бренд уже 20 сезонов является партнером NYFW, мы решили дать возможность российским красоткам из различных городов нашей огромной страны проявить себя и пройтись по самому длинному подиуму в мире. Честно, я была приятно удивлена их стойкостью, пройти 3,5 тысячи километров на высоком каблуке и прийти к финишу улыбаясь – это заслуживает восхищения!" – заявила руководитель запуска TRESemme в России, Unilever Ольга Васильева.

Информационная справка

Ведущий мировой бренд по уходу и стайлингу волос TRESemmé теперь в России.

Бренд TRESemmé основан в 1948 году Эдной Л. Эмм и уже 70 лет помогает девушкам быть уверенными в своей прическе.

TRESemmé – официальный партнер Недели моды в Нью-Йорке и уже 20 сезонов отвечает за самые актуальные образы.  За это время стилисты поработали с такими брендами как Naeem Khan, Alice + Olivia, Rebecca Minkoff. 

Бренд поддерживает философию DIY (от англ. Do It Yourself – рус. "сделай это сам"), которая сейчас быстро набирает популярность по всему миру. DIY в бьюти-индустрии – это современная концепция в уходе за собой: каждая девушка знает, что подойдет именно ей.

Специалисты TRESemme уверены, что с помощью их продукции любая девушка готова сделать весь мир своим подиумом и ощутить блистательную атмосферу Недели моды в Нью-Йорке даже у себя дома.

https://www.tresemme.com/ru/ 

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