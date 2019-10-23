Фанаты звезды оживились

Интерес поклонников к популярной певице Полине Гагариной не стихает. А все потому, что победительница "Фабрики звезд" сама его подогревает.

Артистка то производит фурор в коротких шортах, то позирует в купальнике или вовсе без него. А на сей раз задрала ногу в платье гораздо выше колен, чуть ли не наступив на тень собственного мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.

"Подкаблучник" – это плохо или хорошо? Голосуем", – призвала Гагарина в мини.

Мнения ее подписчиков в Instagram разделились. Кто-то предположил, что звезда собирается выпустить одноименную песню. Также поклонники высказались относительно внешности очаровательной певицы и захотели оказаться на месте тени ее супруга.

"Зависит от длинны каблука ) как говорится размер имеет значение", "Полина, вы пушка", "Господи, да каждый мечтает оказаться под вашим "каблуком". Какая прекрасная", "Смотря под чьим каблуком! Если под Вашим, Полина, то можно!", "Ничего себе. Пожар просто", – отреагировали фанаты (орфография и пунктуация авторов оригинальны).