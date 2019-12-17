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Роза Сябитова не ожидала, что ее киприотский любовник выберет женщину на 30 лет моложе него. Об этом рассказала сама телеведущая.
Сябитова приехала на Кипр без предупреждения, и бизнесмен не явился на встречу. Позже сваха узнала от друзей, что он женился на молодой девушке. Однако телеведущая подчеркивает: говорить, что ей предпочли молодую любовницу некорректно.
"Она никакая не любовница, мы не были официально женаты, это был мой бойфренд",
– рассказала Сябитова "Пятому каналу".
Ранее Роза Сябитова высказалась о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Сваха заявила, что считает разницу между супругами в 44 года слишком большой, и пообещала возлюбленным проблемы в будущем.
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