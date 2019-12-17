Бывший возлюбленный оставил телеведущую ради молодой девушки

Роза Сябитова не ожидала, что ее киприотский любовник выберет женщину на 30 лет моложе него. Об этом рассказала сама телеведущая.

Сябитова приехала на Кипр без предупреждения, и бизнесмен не явился на встречу. Позже сваха узнала от друзей, что он женился на молодой девушке. Однако телеведущая подчеркивает: говорить, что ей предпочли молодую любовницу некорректно.

"Она никакая не любовница, мы не были официально женаты, это был мой бойфренд",

– рассказала Сябитова "Пятому каналу".

Ранее Роза Сябитова высказалась о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Сваха заявила, что считает разницу между супругами в 44 года слишком большой, и пообещала возлюбленным проблемы в будущем.