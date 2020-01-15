Девушка эротично изогнулась на фоне океана

Катя Жужа сменила шубу на купальник и улетела к океану – бывшая звезда "Дома-2" решила отдохнуть на своих любимых Мальдивах. И сразу же похвасталась в соцсети стройной фигурой на фоне бирюзового неба.

Некоторые поклонники заподозрили, что Жужа определенно связалась с нечистой силой: "Катя ведьма, ест и не толстеет", "Все худые по любому ведьмы".

Другие привычно забросали любимую звезду комплиментами: "Фигурка бомба", "Идеальная фигура", "Чудесная фотка", – написали комментаторы на страничке Жужи в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Катю обвинили в романе с певцом Владом Соколовским.