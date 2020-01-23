Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Позорище": Гузеева довела возмущенную невесту до слез

"Позорище": Гузеева довела возмущенную невесту до слез
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Участница "Давай поженимся" не согласилась с мнением ведущих

Лариса Гузеева довела одну из невест во время своей передачи. Девушка неожиданно вбежала в студию, когда ее место заняла другая героиня, и обвинила ведущих, в том, что они говорят неправду и не дают ей высказать свое мнение.

На этом невеста не остановилась. Она отказалась показывать собравшимся свой сюрприз. "Я не хочу показывать сюрприз, потому что ведущие выставили меня не в том свете. И я отказываюсь от этого продолжения дальше", – сказала участница "Давай поженимся" и убежала, закрыв лицо.

Зрители встали на сторону Ларисы Гузеевой. Они назвали поведение невесты неправильным и возмутились: "Что за курица, вся на понтах такая", "Позорище", "Все верно. После прочитанного она подтвердила. Потом в отказ пошла. Можно передачу пересмотреть.", "Такие страшные курицы приходят и все хотят богатого жениха", "Лариса умница", "Хороший эфир! А возмущённая невеста! Выбежавшая с наездами. Вообще не поняла че это было".

До этого в одном из выпуской программы "Давай поженимся" жених шокировал Ларису Гузееву большим мужским достоинством. 

Фоторепортаж
Вцепилась в волосы, обматерила и разрыдалась: самые громкие скандалы с Гузеевой
Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_ Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"

Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Путин заставил Лаврова заплакать

Трогательный момент произошел в Израиле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей