Участница "Давай поженимся" не согласилась с мнением ведущих

Лариса Гузеева довела одну из невест во время своей передачи. Девушка неожиданно вбежала в студию, когда ее место заняла другая героиня, и обвинила ведущих, в том, что они говорят неправду и не дают ей высказать свое мнение.

На этом невеста не остановилась. Она отказалась показывать собравшимся свой сюрприз. "Я не хочу показывать сюрприз, потому что ведущие выставили меня не в том свете. И я отказываюсь от этого продолжения дальше", – сказала участница "Давай поженимся" и убежала, закрыв лицо.

Зрители встали на сторону Ларисы Гузеевой. Они назвали поведение невесты неправильным и возмутились: "Что за курица, вся на понтах такая", "Позорище", "Все верно. После прочитанного она подтвердила. Потом в отказ пошла. Можно передачу пересмотреть.", "Такие страшные курицы приходят и все хотят богатого жениха", "Лариса умница", "Хороший эфир! А возмущённая невеста! Выбежавшая с наездами. Вообще не поняла че это было".

До этого в одном из выпуской программы "Давай поженимся" жених шокировал Ларису Гузееву большим мужским достоинством.