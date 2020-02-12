Экс-участница телестройки шокировала поклонников

Телеведущая и дизайнер Нелли Ермолаева взбудоражила общественность. Она опубликовала в Инстаграме видео, в котором уселась на пианино, забыв надеть трусики.

Жгучая брюнетка эротично расположилась на музыкальном инструменте, прикрывая интимное место кофтой. Одежда соблазнительно спадала с одного плеча девушки. При этом в ролике она сама искусительно вертит головой. Впрочем, подписчики экс-участницы "Дома-2" предположили, что она это сделала специально, дабы привлечь к своей персоне внимание аудитории в Инстаграме. Некоторые после просмотра видео осудили знаменитость за нескромное поведение.

"Даже не знаю, делает ли такое фото вас прекрасной?", "Божечки, что совсем плохо, но не настолько же, что сидя без трусов готова и верх снять, что движет вами показывать себя во всей красе", "Один вопрос? Это что? И к чему это?", "Надеюсь пианино помыли хоть после такой фотосессии", "Понеслась во все тяжкие", "Голой попой на форте?"- отреагировали подписчики.

В другом лагере армии поклонников оказались те, кто оценил пикантный эксперимент разведенной миллионерши.

"Очень смело", "Как всегда прекрасна", "Мне кажется, такой ты всегда была – страстная", "Крутая", Секси", "Ты просто пуля", "Красивая, страстная, сексуальная", – похвалили фанаты.

Напомним, пережившая развод с мужем звезда "Дома-2", оттопырив пышный зад, объявила бойкот грусти и печали.