Поклонники не оценили новый образ выпускницы "Фабрики звезд"

Наталья Подольская решилась на перемены. На новом снимке артистка позирует в лифчике с ножницами в руках, перед ней стоит стол с отстриженными волосами. Похоже, певица самостоятельно решила избавиться от рыжих локонов.

Поклонники шокированы изменениями во внешности жены Владимира Преснякова. Они надеются, что фото – просто розыгрыш, ведь с коротким волосами, по их мнению, певица выглядит старше и не так привлекательно.

"Есть огромное желание меняться..."

– так прокомментировала Наталья Подольская фото в "Инстаграм" (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Некоторые комментаторы все-таки встали на защиту звезды. Теперь красавица, как им кажется, стала похожа на француженку. А кто-то сравнил певицу с Мариной Зудиной.

"Немного безумный вид и фото с останками волос не совсем приятно", "Не очень. С длинными лучше", "Стареем", "Нет, только не это", "Новый образ обворожителен!", "Даже не узнала сначала. Здорово, свежо, интересно!" – высказались пользователи социальных сетей.

Ранее "Утро.ру" писало о необычной фотосессии Натальи Подольская, где ей обмотали голову белым платком и надели шляпу с большими полями.