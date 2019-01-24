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Ветерана Сирии робота "Уран-9" приняли на вооружение

Кадр youtube.com
Ранее у машины нашли кучу недостатков

Боевого робота "Уран-9", разработанного в подмосковном Нахабино, наконец приняли на вооружение. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на гендиректора концерна "Калашников" Владимира Дмитриева.

"В настоящее время завершается производство первой серийной партии, – цитирует агентство топ-менеджера.

Не имеющий аналогов в мире "Уран-9" вооружен мощной 30-миллиметровой пушкой 2А72, а также четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", что делает его опасным не только для легко бронированной техники противника, но и танков. Также возможно вооружение реактивным огнеметов "Шмель-М".

"Калашников" выпустил несколько впечатляющих роликов с испытаний робота. Однако в Сирии у машины был выявлен ряд серьезных недостатков, который пришлось исправлять. В частности, по данным доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны, у "Урана-9" обнаружились недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, а также разведывательных и наблюдательных функциях.

У робота констатировали низкую надежность ходовой части, а именно опорных и направляющих катков и пружин подвески. Не все идеально оказалось и с пушкой – она показала нестабильную работу, несвоевременное срабатывание цепей пуска и отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции. Кроме того, военным не понравилось, что робот не может стрелять в движении.

Кадр youtube.comДмитриев не уточнил, были ли устранены недостатки. Скорее всего, ходовую часть и систему ведения огня "поправили", но серьезные доработки вроде добавления функции "стрельба на ходу" вряд ли имели место.

По мнению экспертов, в условиях города расстояние, с которого можно контролировать боевого робота, резко уменьшается из-за ухудшения сигнала, поэтому использовать "Уран-9" можно будет далеко не всегда. Тем не менее наряду с дронами эта боевая техника все активнее используется военными и зачастую совершенно оправдывает свое применение.

Александр ИЛЬИН
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