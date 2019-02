Россия грозит Америке вторым Вьетнамом

В США разгорелся новый скандал вокруг F-35. На этот раз в центре внимания оказались не новые возможности истребителя или очередной набор его "недоделок", а риторика официальных лиц, вполне выдержанная в духе холодной войны.

Накануне командующий ВВС США Дэвид Голдфрейн во время своего выступления в Брукингском институте неожиданно припугнул Москву и Китай.

"Если Россия, Китай или любой другой противник на Земном шаре увидит в небе F-35, это будет означать только два слова: мы здесь. Не я здесь, а мы, потому что F-35 не прилетит один", – отчеканил генерал. Позже цитату растиражировало российское англоязычное агентство "Спутник".

По словам Голдфрейна, истребитель является в своем роде "квотербеком" или нападающим в американском футболе, который сокрушит свои противников.

Посольства России в США ответило незамедлительно. На официальной странице ведомства в Twitter появился пост с видероликом о работе советских средство ПВО во Вьетнаме и подпись: Если бы мы увидели F-35 в своем воздушном пространстве, то с удовольствием бы отправили Дэвиду Голдфрейну только два слова – "Вспомни Вьетнам".

'If a Russia... ever was to see an F-35 inside its airspace', we would love to send Chief of Staff of the @usairforce Gen. David L. Goldfein 'message with two words' — ‘remember Vietnam'

'An F-35 will never be alone'↘️ pic.twitter.com/hcgg7aJzG1