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Россия грозит Америке вторым Вьетнамом

Фото: pixabay.com
Москва жестко ответила на браваду главы ВВС США

В США разгорелся новый скандал вокруг F-35. На этот раз в центре внимания оказались не новые возможности истребителя или очередной набор его "недоделок", а риторика официальных лиц, вполне выдержанная в духе холодной войны.

Накануне командующий ВВС США Дэвид Голдфрейн во время своего выступления в Брукингском институте неожиданно припугнул Москву и Китай.

"Если Россия, Китай или любой другой противник на Земном шаре увидит в небе F-35, это будет означать только два слова: мы здесь. Не я здесь, а мы, потому что F-35 не прилетит один", – отчеканил генерал. Позже цитату растиражировало российское англоязычное агентство "Спутник".

По словам Голдфрейна, истребитель является в своем роде "квотербеком" или нападающим в американском футболе, который сокрушит свои противников.

Посольства России в США ответило незамедлительно. На официальной странице ведомства в Twitter появился пост с видероликом о работе советских средство ПВО во Вьетнаме и подпись: Если бы мы увидели F-35 в своем воздушном пространстве, то с удовольствием бы отправили Дэвиду Голдфрейну только два слова – "Вспомни Вьетнам".


По мнению западных изданий, это один из самых резких официальных постов ведомства. А что касается смелой риторики Голдфрейна, то она непосредственно связана с триумфальным выступлением F-35 на учениях Red Flag, где самолет имел подавляющее преимущество над истребителями четвертого поколения.

"Тридцать пятый" действительно намного раньше обнаруживал угрозу и всегда действовал с опережением, несмотря на то, что в мощности проигрывал тем же F-15.

Русские ответили жестко. Для США – Вьетнам воспоминание не из приятных. ЗРК С-75 и МиГ-21 сбили немало американских самолетов, поэтому лишнее напоминание об этом историческом эпизоде крайне болезненно для американского командования.

Фото: flickr.com/Robert SullivanКроме того, как полагают авторы The National Interest, Россия нарочно бросила камень в F-35, чтобы "пропиарить" Су-57, который надеется продать Индии. В своем роде, удар по конкурирующей фирме.

В NI полагают, что с 2010 года государственная риторика России основывается на полном игнорировании заявлений Запада о проблемах армии РФ. С точки зрения Москвы, российская военная техника безоговорочно сокрушит американскую. А новейшие виды вооружений, вроде "Посейдона", ракеты "Сармат" и "Буревестника" просто сотрут США с лица Земли. И конечно, такой выпад со стороны Голдфрейна в России не могли оставить без внимания.

Александр ИЛЬИН
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