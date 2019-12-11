Их давно должны были заменить новые корабли

Авианесущие крейсеры класса "Киев" были хорошей попыткой СССР на равных конкурировать с США и бороться с ними за влияние в странах третьего мира. Корабли строили не навсегда – Москва готовилась принять на вооружение перспективный "Ульяновск", который был копией американского "Нимиц". Но развал СССР разрушил все планы – гигантский авианосец так и не был достроен. А крейсеры, когда-то составлявшие гордость ВМФ СССР, теперь ржавеют в Китае и Южной Корее.

Сегодня Россия навела порядок в сухопутных войсках, модернизировала самолеты и вертолеты, даже наладив выпуск ракетоносцев Ту-160М. Однако возродить былое величие советского флота пока так и не удалось. У страны остался один единственный авианесущий крейсер, который безнадежно устарел, а строительство нового так и не включили в программу перевооружения.

В Москве, как пишет The National Interest, остро осознали необходимость авианосцев во время Карибского кризиса. Тогда советские подлодки оказались в военно-морской блокаде и были буквально затравлены американцами.

Постепенно СССР развивал авианосный флот. Сегодняшний интерес России к Сирии и Ближнему Востоку, а также Венесуэле появился не на пустом месте. Во времена Союза боевые корабли заходили в порты Сирии, Египта, Ливии, Йемена, Вьетнама, Кубы, Эфиопии, Сомали.

Четырех крейсеров – "Киев", "Минск", "Новороссийск" и "Баку" – было вполне достаточно, чтобы обозначить свои интересы где угодно.



После 1991 г. верфи, где производились эти корабли, оказались в украинском Николаеве. А новой России было совершенно не до авианосцев. "Киев" продали Китаю, где его сделали гостиницей; "Минск" стал частью военного парка Minsk World в Шэньчжэне; "Новороссийск" разобрали на металлолом в Южной Корее.

Единственный "оставшийся в живых" "Адмирал Кузнецов" давно должны были заменить на новый авианосец. Но пока у России нет ни денег, ни возможностей строить такие корабли.