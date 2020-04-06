Увеличение количества трудовых будней поможет побороть экономический кризис

Введение дополнительного трудового дня может помочь справиться с тяжелым экономическим кризисом в России. С такой инициативой якобы выступил руководитель одного из субъектов страны. Его имя не раскрывается.

Также он отметил, что стоит постепенно начинать ослаблять меры, введенные на период карантина. Через неделю можно запустить заводы, а гостиницы открыть к 15 мая. Об этом пишут "Ведомости".

Напомним, что в настоящий момент почти во всех регионах России действует карантин. Жители крупных городов не могут свободно передвигаться по улицам, существует список мест, куда можно отправиться в случае крайней необходимости.

Ранее "Утро" писало, каковы будет последствия COVID-19 для экономики России.