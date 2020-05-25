В лаборатории не намерены прекращать работу после вспышки COVID-19

Первыми, кто сообщил о новой коронавирусной инфекции официально стали представители лаборатории Уханьского института вирусологии. Позже ученых именно этой лаборатории стали обвинять в СМИ и интернете в утечке этого вируса, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Ученые указывают, что все предположения об их причастности являются ложными, сообщив, что их совесть “абсолютно чиста”.

Однако специалисты из Ухани считают, что новая коронавирусная инфекция – лишь вершина айсберга. Поэтому им никак нельзя прекращать заниматься исследованиями в области вирусологии.

“Работа, которой мы сейчас занимаемся, – найти вирусы прежде, чем они найдут нас”, – приводит слова главы лаборатории Ши Чжэнли издание РИА Новости.

Она утверждает, что это необходимо, поскольку многие животные потенциально могут являться переносчиками вирусов, о которых люди сейчас даже не догадываются. Чжэнли указывает, что их исследования помогут миру избежать вспышки новой инфекционной болезни. Если у них будут запасены лекарства и реагенты, то в будущем они смогут предотвратить эпидемию.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Китае сообщили о вспышке новой неизвестной пневмонии. По последним данным, количество заболевших в мире составило около 5,4 млн. человек.

Недавно врачи обнаружили новое осложнение при COVID-19, выяснив, что вирус поражает не только легкие.



