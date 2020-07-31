Общее количество больных в стране за все время распространения инфекции выросло до почти 840 тысяч человек

За минувший день заболевших коронавирусом стало больше на 5 482 человека. Новые случаи заражения обнаружили в 84 регионах страны. От болезни скончался 161 человек, а выздоровели 8 755 больных.

Лидерство по количеству заболевших за сутки остается за Москвой – там COVID-19 выявили у 695 человек. Следом идет Свердловская область, где количество инфецированных увеличилось на 210 людей. На третьем месте по приросту больных ХМАО – вирус подтвердился у 171 человека.

Меньше всего больных в Севастополе и Ненецком АО, где за сутки прирост заразившихся составил 1 человек.

Таким образом, общее количество заболевших в России за все время распространения инфекции составило 839 981 человек. Всего от болезни погибли 13 963, а вылечиться смогли 638 410 больных.

Ранее эксперты заявили, что вскоре количество заболевших может вырасти на 20% – причиной станет приход второй волны коронавирусной инфекции. Они спрогнозировали примерны сроки, когда стоит ждать очередного всплеска в России.