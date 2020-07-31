Курс рубля
- Доллар по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Вырастет ли евро до 90 рублей: эксперты дали оценку
За минувший день заболевших коронавирусом стало больше на 5 482 человека. Новые случаи заражения обнаружили в 84 регионах страны. От болезни скончался 161 человек, а выздоровели 8 755 больных.
Лидерство по количеству заболевших за сутки остается за Москвой – там COVID-19 выявили у 695 человек. Следом идет Свердловская область, где количество инфецированных увеличилось на 210 людей. На третьем месте по приросту больных ХМАО – вирус подтвердился у 171 человека.
Меньше всего больных в Севастополе и Ненецком АО, где за сутки прирост заразившихся составил 1 человек.
Таким образом, общее количество заболевших в России за все время распространения инфекции составило 839 981 человек. Всего от болезни погибли 13 963, а вылечиться смогли 638 410 больных.
Ранее эксперты заявили, что вскоре количество заболевших может вырасти на 20% – причиной станет приход второй волны коронавирусной инфекции. Они спрогнозировали примерны сроки, когда стоит ждать очередного всплеска в России.
Мужчину подозревают в тайной работе на Украину
Европа не добавила новые страны в старый список