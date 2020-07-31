Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 июля

Свежая статистика по коронавирусу в России на 31 июля
Фото представлено пресс-службой департамента здравоохранения Москвы/Агентство «Москва»
Общее количество больных в стране за все время распространения инфекции выросло до почти 840 тысяч человек

За минувший день заболевших коронавирусом стало больше на 5 482 человека. Новые случаи заражения обнаружили в 84 регионах страны. От болезни скончался 161 человек, а выздоровели 8 755 больных. 

Лидерство по количеству заболевших за сутки остается за Москвой – там COVID-19 выявили у 695 человек. Следом идет Свердловская область, где количество инфецированных увеличилось на 210 людей. На третьем месте по приросту больных ХМАО – вирус подтвердился у 171 человека. 

Меньше всего больных в Севастополе  и Ненецком АО, где за сутки прирост заразившихся составил 1 человек. 

Таким образом, общее количество заболевших в России за все время распространения инфекции составило 839 981 человек. Всего от болезни погибли 13 963, а вылечиться смогли 638 410 больных. 

Ранее эксперты заявили, что вскоре количество заболевших может вырасти на 20% – причиной станет приход второй волны коронавирусной инфекции. Они спрогнозировали примерны сроки, когда стоит ждать очередного всплеска в России. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Севастополе задержали российского военного по подозрению в шпионаже

Мужчину подозревают в тайной работе на Украину

Не раньше августа: ЕС не стал открывать границы с Россией

Европа не добавила новые страны в старый список

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей