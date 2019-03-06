Не диета: соблюдение поста приводит к набору веса

Фрукты и орехи опасны для желающих похудеть

Диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что поправиться во время Великого поста вполне реально, если постящийся будет злоупотреблять некоторыми продуктами.



Эксперт пояснила, что соблюдение религиозных правил в отношении еды нельзя считать равноценным диетического питанию. Так как белки животного происхождения могут заменять орехами, имеющими большую энергетическую ценность. Если же резко увеличить количество фруктов в дневном рационе, то за счет простых углеводов может увеличиваться и калорийность меню – все это ведет к набору веса.

Как сообщают "Актуальные новости", похудеть во время поста все-таки можно, причем на 5-7% от начального веса тела. Для этого нужно подобрать правильный режим питания с достаточным количеством белков, незаменимых аминокислот и витаминов.

Екатерина Бурляева отметила, что диетическое питание должно обязательно согласовываться со специалистом, а Великий пост – важный период в духовной жизни христиан, похудение в его время не является целью.