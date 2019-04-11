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Неожиданно: гаджеты помогают спастись от Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазван способ избежать ранней смерти
Умственные нагрузки способны уберечь память

Канадские исследователи выяснили условия, которые могут привести к раннему развитию болезни Альцгеймера, и способах отсрочить заболевание.

Специалисты из Альбертского университета уверены: учащенный пульс и перенесенные депрессивные состояния вредят памяти и могут ускорить появление первых симптомов болезни.

Больше шансов избежать болезни Альцгеймера у тех, кто имеет высшее образование, ведет активный образ жизни, много общается, также женщины меньше подвержены риску возникновения проблем с памятью. Чтобы мозг старел медленнее, специалисты рекомендуют заняться изучением иностранных языков, освоением новых гаджетов.

За хорошую память у людей в возрасте 55-75 лет отвечают в том числе низкая частота сердцебиения и наличие спутников жизни. У взрослых старше 75 лет со здоровым мозгом коррелировала быстрая походка и редкие симптомы депрессии, передает "Царьград".

В зоне риска находятся люди с учащенным пульсом, признаками депрессивного состояния, не познающие новое и не вовлеченные в социальную жизнь, сообщает EurekAlert!.

Слабоумие чаще встречается у людей c низкой познавательной активностью, высоким сердцебиением, не занимающихся самообслуживанием и не вовлеченных в социальную детальность.

Дарья ПЕТРОВА
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