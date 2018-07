Извергающийся с мая вулкан Килауэа на Гавайях расширил территорию США. Его лава, стекающая в Тихий океан, увеличила площадь Большого острова более чем на два квадратных километра. Об этом в среду, 4 июля, сообщает Геологическая служба страны на своей странице в Twitter.

"Стекая в океан, лава создала 555 акров (2,25 кв км) новой земли", – отметили в ведомстве.

В результате продолжающегося третий месяц кряду извержения активного щитовидного вулкана живописная бухта Капохо оказалась полностью заполнена лавой, ушедшей в океан, пишет Express.

"Когда лава входит в море, она имеет тенденцию разбиваться на мелкие фрагменты, поэтому новая земля не формируется на прочной основе. Часть новой земли рухнет в море, а другие будут разрушены волнами, поэтому общий прирост земельной площади, вероятно, будет меньше текущей лавы", – дал пояснение происходящему профессор Открытого университета Дэвид Ротери.

Kīlauea Volcano’s #LERZ status update: fissure 8 active; several overflows near Kapoho Crater; at the ocean entry, lava has created 555 acres of new land. https://t.co/vz7oZuR4KJ pic.twitter.com/KFvltBzhh3