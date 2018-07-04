Штатам несказанно повезло с природой

Извергающийся с мая вулкан Килауэа на Гавайях расширил территорию США. Его лава, стекающая в Тихий океан, увеличила площадь Большого острова более чем на два квадратных километра. Об этом в среду, 4 июля, сообщает Геологическая служба страны на своей странице в Twitter.

"Стекая в океан, лава создала 555 акров (2,25 кв км) новой земли", – отметили в ведомстве.

В результате продолжающегося третий месяц кряду извержения активного щитовидного вулкана живописная бухта Капохо оказалась полностью заполнена лавой, ушедшей в океан, пишет Express.

"Когда лава входит в море, она имеет тенденцию разбиваться на мелкие фрагменты, поэтому новая земля не формируется на прочной основе. Часть новой земли рухнет в море, а другие будут разрушены волнами, поэтому общий прирост земельной площади, вероятно, будет меньше текущей лавы", – дал пояснение происходящему профессор Открытого университета Дэвид Ротери.

Kīlauea Volcano’s #LERZ status update: fissure 8 active; several overflows near Kapoho Crater; at the ocean entry, lava has created 555 acres of new land. https://t.co/vz7oZuR4KJ pic.twitter.com/KFvltBzhh3 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) 4 июля 2018 г.

Извержение Килауэа началось 3 мая. Во время вулканической активности уже уничтожено более 650 домов, эвакуировано более 2 тыс человек, образовалось свыше 20 трещин земной коры острова, сквозь которых бьют фонтаны лавы. Живописный уголок региона, известный как залив Капохо, был полностью заполнен ею. Местные жители уверяют, что видеть это природное явление в телевизоре – это одно, а находиться рядом "еще то зрелище".

