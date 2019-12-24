Гуманоиды притаились перед смертельной атакой на человечество

Пришельцы с загадочной планеты Нибиру продолжают одолевать умы впечатлительных землян и волновать их своим долгим отсутствием на радарах мощнейших космических систем обнаружения на нашей планете. Однако любители фантастики в очередной раз обнаружили присутствие аннунаков на сетевых фотографиях.

Гуманоиды, оказывается, долго не показываются на глаза человечеству, поскольку упорно и целенаправленно прячут на Земле смертоносное оружие. На появившихся в интернете снимках можно увидеть бродящих по нашей планете гигантских роботов, а это означает, что они наращивают силы для атаки, отмечает канал "Уголок тех, кто знает" в "Яндекс.Дзен".

По мнению конспиролога и уфолога Давида Бадоева, можно уже говорить о грядущем с часу на час масштабном боевом вторжении инопланетян.

Не представляют ли эти фотофакты копии гигантских машин-убийц из фильма "Война миров" с Томом Крузом, спорить не будем. Мало ли, вдруг и правда аннунаки уже среди нас, сидят в канализациях или бункерах, а потом как восстанут, напитавшись электрическими токами. А мы не приготовились отбивать вторжение.

Ранее сообщалось, что Нибиру неожиданно исчезла из поля зрения уфологов, хотя по их расчетам планета всенепременно должна была столкнуться с Землей. Ан нет, тоже притаилась, как и ее посланники здесь, перед атакой, после которой от землян не останется и следа..

