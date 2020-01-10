Как заглянуть в будущее и узнать, что ждет в 2020 году

Старый Новый год и Святки – мистическая пора. С 6 по 19 января можно узнать свою судьбу, привлечь к себе богатство и любовь с помощью нескольких несложных обрядов.

Первый поможет избавиться от всего плохого. Для него нужно взять тарелку и нарезать бумагу небольшими полосками – на них нужно написать то, что вы хотите оставить в прошлом году, например, несчастливую любовь, плохую работу, долги.

На нескольких бумажках нужно написать слова благодарности – сказать судьбе спасибо за хорошие события, произошедшие за год. Далее все бумажки нужно сжечь над свечой. Оставшийся пепел собрать и развеять на ветру.

Для следующего обряда понадобится стакан с компотом или морсом. В полный стакан нужно дунуть 9 раз, после три раза громко сказать свое желание. В полночь напиток нужно выпить, затем топнуть три раза левой ногой, хлопнуть три раза в ладоши, при этом стакан должен оставаться в руке. Затем емкость нужно выкинуть, – написано в блоге "Добрые советы от Анны Б.".

Загадать желание также можно утром 14 января. После пробуждения нужно выйти на балкон или на улицу, взяв с собой несколько горстей крошек, крупы или семечек для птиц. Бросая им каждую горсть, нужно говорить "отдаю, получаю, я мечту воплощая", мысленно в этот момент надо проговаривать свое желание.

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