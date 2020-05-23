Обратите внимание на своих близких

День Мокия Мокрого лучше всего провести в кругу семьи. Постарайтесь насущные делать завершить вместе, тогда они будут получаться.

Что нельзя делать 24 мая:

1. В этот день лучше не заниматься посевными работами на огороде. Град, скорее всего, побьет все ростки.

2. Незамужним девушкам нельзя мести пол. Они так могут отвадить от дома всех женихов.

3. Не покупайте ничего дорогого в этот день. Вещь, скорее всего, быстро придет в негодность.

4. Не признавайтесь своей второй половинке в любви. Вас после таких слов может настичь разочарование.

Приметы на 24 мая:

1. Дождь в день Мокия Мокрого сулит влажное лето.

2. Отходят сморчки – жди появления белых грибов.

3. Кот уснул животом кверху – лето будет теплым, клубком – придут холода.

4. Если дождь пошел после обеда, он будет капать долго.

Ранее "Утро.ру" опубликовало приметы на 23 мая.