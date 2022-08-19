Российские военные продолжают зачищать Донбасс

В Пентагоне полагают, что инцидент со взрывами в Крыму на прошлой неделе был спровоцирован украинскими силами. Минобороны России такую версию опровергает – по информации ведомства, никакого огневого воздействия на территории аэродрома не было. Жители Новофедоровки не исключают как детонации снарядов из-за жары, так и возможной диверсии.

Украинская сторона уверяет, что ведет переговоры с Западом по поводу вероятного удара по Крымскому мосту, а в Запорожской области рассматривают возможность приостановки работы АЭС из-за обстрелов со стороны Украины.

Все новости за неделю с 15 по 21 августа – в трансляции "Утра".

08:00 Система защиты Запорожской АЭС усилена из-за возможной попытки украинской армии нанести удар по объекту.

19 августа

21:24 Системы ПВО сработали в Керчи, по предварительной информации, опасности нет, заявил советник Аксенова.

20:50 Людей вывозят из двух белгородских сел после возгорания на складе с боеприпасами, на месте оперативные службы, сообщил губернатор Гладков.

20:01 Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что уведомил Россию и Украину о круге полномочий миссии по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке.

19:55 Один ребенок погиб, еще двое ранены при обстреле жилого массива "Строитель" в городе Горловка со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько.

19:53 Два человека погибли, в том числе ребенок, 12 получили ранения при обстреле украинскими войсками Светлодарска в ДНР.

19:06 Киев может использовать участившиеся обстрелы Запорожской АЭС для традиционного ядерного шантажа Европы по примеру вымогательства денег на регулярный "ремонт" саркофага Чернобыльской АЭС, заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

18:27 Украинские войска обстреляли в четверг Горловку, Донецк, Зайцево южное и Широкую Балку, выпустив в общей сложности десять снарядов калибром 152 миллиметра, 11 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство ДНР в СЦКК.

16:58 Беспилотники будут снимать ситуацию на Запорожской АЭС в пятницу, где, по данным Минобороны России, украинские войска готовят провокацию, все возможные "прилеты" будут фиксироваться в режиме онлайн для силовых структур, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

16:38 Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

15:55 Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселки Зайцево (южное) и Металлист, выпустив менее чем за час 29 снарядов и мин калибрами 152 и 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

14:28 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что ситуацию, которая сложилась вокруг Запорожской АЭС, необходимо обсудить на Совете Госдумы.

14:03Зеленский прибыл во Львов для встречи с Эрдоганом и Гутеррешем.

13:37В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ повреждено здание школы.

12:35 Киев понимает, что навсегда утратил контроль над ЗАЭС, заявил глава ВГА.

11:57 Из-за обстрелов ВСУ может быть рассмотрен вопрос о выводе в холодный резерв 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС.

11:34 В МО рассказали, зачем ВСУ атакуют Запорожскую АЭС

11:02 Разработан план эвакуации жителей на случай аварии на Запорожской АЭС, сообщили власти региона.

10:36 Украинские войска ночью нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару.

10:17 Эрдоган в ходе сегодняшнего визита во Львов предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным – СМИ.

09:49 Минобороны России: ракетным ударом по базе иностранных наемников в Харькове уничтожены более 90 боевиков.

09:30 Киев 19 августа готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины Гутерришем.

09:13 Москва не считает необходимым привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном с Украины – МИД.

08:34 Российские комплексы подавления дронов отлично показали себя в ходе спецоперации на Украине – гендиректор "Рособоронэкспорта" Михеев.

08:05 Среди добровольцев, которые хотят освобождать Запорожскую область, есть и жители стран Запада, например Германии – лидер запорожского ополчения Новиков.

18 августа

21:37 Поля пшеницы горят в Васильевском районе Запорожской области в результате обстрелов со стороны ВСУ.

21:03 Украинские войска обстреляли район Запорожской АЭС, зафиксировано не менее 6 "прилетов", сама станция не пострадала.

20:32 ВС РФ впервые доставили гуманитарную помощь жителям села Станислав в Херсонской области, которое находится примерно в 10 километрах от линии боевого соприкосновения.

19:55 Первое судно "Лаврентий" из Ейска прибыло в порт Мариуполя.

19:19 Полностью освобожденная от украинских националистов Углегорская ТЭС возобновит работу уже в 2023 году, сообщил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

18:42 В ДНР открылось паромное сообщение с Россией, первое судно "Лаврентий" из Ейска прибыло в Мариуполь.

18:17 ВСУ ведут массированный обстрел Энергодара, сообщили в военно-гражданской администрации города.

17:31 В Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии украинских войск, оба работали на АЭС.

16:55 Генсек ООН прибыл во Львов, сообщает офис Гутерриша.

16:22 Появились кадры с места украинского удара ракетой HIMARS по жилому дому в Первомайске (ЛНР). На месте работают российские следователи.

15:47 Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что суда с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в те страны, которым вовсе не грозит голод.

15:05 Зеленский готовит неожиданный удар по ВСУ – СМИ.

14:32 В Крыму допукают, что ВСУ могут попытаться нанести удар по Крымскому мосту, однако охрана на объекте усиливается, что делает успешность атаки невозможной.

13:33 Финляндия не планирует аннулировать уже выданные гражданам РФ шенгенские визы – МИД Финляндии.

12:44 Уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск, а также три склада топлива в Харьковской области, заявили в Минобороны России.

12:28 Германии в случае прекращения поставок из РФ хватит газа всего на 2,5 месяца, сообщили СМИ.

11:47 ФСБ сообщила о задержании шестерых членов террористической ячейки в Джанкое и Ялте.

11:28 Украинская сторона сообщает о ракетном ударе по зданию СБУ в Лисичанске, который находится под контролем российской стороны.

10:27 Украинские войска обстреляли Первомайск из HIMARS, 1 человек погиб и 3 ранены, в том числе 4-летний ребенок, возбуждено уголовное дело по статье "геноцид", заявили в ЛНР.

10:26 Эстония расторгнет договоры о госзакупках с РФ к 10 октября. Это решение принято в рамках апрельского пакета санкций Евросоюза.

10:08 Австралия забрала у России землю, которую сдала ей в аренду под строительство нового здания посольства.

9:15 Украина не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS, заявили украинские власти.

9:08 Разрывы боеприпасов на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились, сообщил глава района.

8:24 Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Киева уничтожить Крымский мост.

17 августа

20:40 ООН на заявление РФ об опасности посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ через Киев: у нас есть ресурсы для содействия поездке только через Киев.

20:13 Саперы международного противоминного центра ВС РФ и ДНР перед началом учебного года начали проверку школ, детсадов и спортплощадок в Мариуполе.

19:49 Генсек ООН посетит Львов в четверг, встретится с президентами Украины и Турции.

19:10 Патрушев и секретарь Совбеза Белоруссии подчеркнули, что провокации Киева в отношении атомных объектов угрожают глобальной безопасности.

18:43 Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после диверсий на ЛЭП.

18:16 Макрон обсудил с Зеленским ситуацию на Запорожской АЭС, выступил за скорейшую отправку миссии МАГАТЭ на Украину.

17:39 Энергоблоки №2 и №3 Курской АЭС работают в соответствии с графиком, энергоблок №4 находится в плановом ремонте.

17:13 Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту массового уничтожения ВСУ животного мира, отравления атмосферы и водных ресурсов.

16:41 Минобразования Украины сообщило, что из школьной программы решено изъять русский язык и литературу.

16:20 ВСУ ведут артиллерийский обстрел жилых районов Энергодара, сообщает ВГА.

15:41 Члены организации "Гражданский корпус "Азов", созданной при одноименном батальоне, запрещенном в РФ, задержаны в Херсоне.

15:05 Украинские диверсанты устроили серию подрывов в Курской области.

14:47 В Курской области украинскими диверсантами подорваны опоры ЛЭП, питающие АЭС, сообщили в ФСБ.

13:50 Режим ЧС регионального характера введен после детонации боеприпасов в Джанкойском районе на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

12:41 Отдельные небольшие взрывы еще слышны на месте детонации боеприпасов на территории одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

12:38 Глава МИД Украины признался, что его дети, родители и собаки покинули страну сразу после начала российской спецоперации.

11:48 Женщина получила ранение в селе Веселое в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

10:40 ФСБ сообщила о задержании сторонника "Правого сектора*"* (запрещен в РФ), который планировал поджоги административных зданий в Минеральных Водах и Железноводске. Сейчас он арестован, возбуждено дело о подготовке теракта.

10:05 2 тысячи человек вывезли из 5-километровой зоны под Джанкоем, где детонируют боеприпасы, эвакуация людей почти завершена, сообщил глава Крыма.

09:22 Двое гражданских пострадали в результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе в Крыму, их жизни ничего не угрожает, заявил Аксенов.

08:30 Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что срочно выехал в село Майское под Джанкоем на место происшествия. Как ранее сообщили РИА Новости в силовых структурах Крымского полуострова, трансформаторная подстанция горит в Джанкое после сильного взрыва в 6 часов утра во вторник.

07:44 Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал население, проживающее в подконтрольных киевским властям регионах, перебираться на освобожденные территории Украины. Об этом представитель властей сообщил РИА Новости.

16 августа

21:19 Шойгу и Гутерреш обсудили безопасности функционирования Запорожской АЭС, а также инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.

19:55 Трое военных Донецкой Народной Республики погибли, четверо получили ранения в понедельник, сообщила Народная милиция ДНР.

19:04 Удары по Запорожской АЭС являются продолжением политики ядерного шантажа, которую ведут США, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

18:10 Около Запорожской АЭС прогремели несколько взрывов после массированного обстрела Энергодара со стороны ВСУ, сообщили в администрации города.

17:58 Украинские войска ведут обстрел Энергодара, взрывы зафиксированы в городе и районе Запорожской АЭС, сообщают местные власти.

17:22 Украинские войска в понедельник за час выпустили по Донецку десять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, говорится в сообщении представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

16:50 В Волгоградской области предотвратили теракт, который украинские спецслужбы готовили на объекте нефтегазового комплекса, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

16:10 Москва серьезно озабочена зацикленностью ЕС на "российской угрозе", которой они готовы объяснить что угодно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя совместное заявление группы стран ЕС вокруг ситуации на Запорожской АЭС.

15:37 Газоснабжение Херсонской области будет налажено со стороны Крыма, вопрос решат до конца года – власти региона.

13:55 Военкор Андрей Руденко сообщил, что артиллерия ВСУ накрывает позиции собственных войск на фронте в Донбассе.

13:03 За неделю Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях более 50 человек, связанных с ВСУ, сообщили в ведомстве.

12:39 Северск блокирован союзными войсками с трех сторон, сообщает посол ЛНР в РФ.

12:19 Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области, погибло более ста боевиков.

12:17 Зеленский уволил начальников управлений СБУ в Киевской области, а также во Львовской и Тернопольской областях.

11:15 Антон Листопад, которого на Украине считают "одним из лучших летчиков", ликвидирован в ходе специальной военной операции РФ, сообщают СМИ.

10:43 Офицеры ВСУ покинули позиции в районе города Соледара в ДНР, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

9:50 Мэр Киева Виталий Кличко предупредил жителей столицы о проблемах с отоплением зимой и призвал подготовить теплую одежду и одеяла.

9:05 Администрация Запорожской области предложила Украине объявить режим тишины вокруг Запорожской АЭС

8:34 В США опасаются вербовки афганских военных Россией и Китаем.

15 августа

Новости спецоперации предыдущей недели – в трансляции с 8 по 14 августа.