Овощи и специи придадут необычный вкус привычному блюду

Как готовить яичницу, знают все, но даже это привычное блюдо может заиграть новыми красками, нужно лишь приложить немного усилий и попробовать новый рецепт.

Для приготовления израильской яичницы "шакшука" взять 4 яйца, 2 помидора, 2 болгарских перца, 1 стручок перца чили, половинку репчатого лука, 6 зубчиков чеснока, 100 мл куриного бульона, по половинке чайной ложки тмина, зиры и кориандра. Молотый перец чили, соль и молотый черный перец – по вкусу. Понадобятся также сливочное и растительное масло.

Болгарский перец нарезать кубиками, перец чили порезать мелко. Тем, кто не любит очень острые блюда, лучше удалить семечки из стручка чили. Репчатый лук мелко порезать. Очистить томаты от кожицы: опустить их в кипящую воду на 30-40 секунд, снять шкурку. Затем нарезать помидоры для яичницы.

На разогретую сковороду положить сливочное и растительное масло, обжарить репчатый лук до золотистого цвета. Затем положить чеснок и перец чили, пожарить еще минуту – так яичница будет ароматнее. Добавить молотые специи: зиру, тмин и кориандр. Положить болгарский перец, помидоры, добавить куриный бульон, все перемешать и тушить 7 -10 минут – пока лишняя жидкость не выкипит. Посыпать овощи солью и перцем. Можно прибавить молотый перец чили, отмечает автор блога VanaFood на "Яндекс.Дзен".

Лопаточкой сделать в овощах 4 лунки, разбить в них по яйцу. Жарить яичницу, пока белок не приготовится, желток должен остаться жидким. Посыпать блюдо нарезанным зеленым луком, подавать на стол. Ранее "Утро" поделилось рецептом диетических блинов на завтрак.