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Ужин для ленивых: салаты на скорую руку сэкономят время и деньги

Ужин для ленивых: салаты на скорую руку сэкономят время и деньги
Фото: pixabay.com
Простые рецепты подойдут даже для тех, кто помешан на диетах и правильном питании

Беречь фигуру в современных реалиях не так-то трудно. Главное – иметь силу воли или фантазию, чтобы разнообразить свой рацион 

А некоторые рецепты до того просты, что не требуют много усилий. При этом салаты, о которых речь пойдет ниже, не только просты в приготовлении. Все они очень легкие, аппетитные и сытные 

Один из них состоит из трех яиц, свежего огурчика и консервированного тунца в собственном соку. Достаточно одной банки рыбного изделия. Первые два ингредиента салата режутся кубиками, консервы разминаются вилкой. Салат почти готов. Теперь его необходимо заправить. Прекрасной альтернативой не диетическому майонезу станет классический йогурт с добавлением лимонного сока и соли. 

Второй рецепт не менее элементарный. Понадобятся все те же три яйца, свежий огурец и кальмар, который необходимо варить три минуты. Этот салат готовится по принципу предыдущего. 

Еще один вариант блюда на скорую руку состоит из консервированной кукурузы, чеснока и сухариков домашнего приготовления, хотя магазинные тоже подойдут. Все ингредиенты смешиваются и заправляются, как и в следующем салате, в который входят помидор, консервированная фасоль и 200 г отварной говядины. 

Рецептами для стройной фигуры поделилась автор Яндекс Дзен канала "Оля готовит". 

Ранее "Утро" рассказало, как приготовить мясной салат "Аленушка". 

Ксения АНДРЕЕВА

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