Зрителей ожидают роскошное звучание, лавина ярких, незабываемых мелодий, рождающих вдохновение, веру в мечту и оптимизм

В Государственном Кремлевском дворце 30 ноября Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит программу "ABBA Gold Hits". В концерте примут участие шведские солисты Дженни Тарнеберг, Миа Стегмар и Себастиан Рус, дирижер Ульф Ваденбрандт (Швеция).

Миллионы людей во всем мире любили, любят и будут любить песни группы АББА. Знаменитый шведский квартет является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Сборники этой самой известной скандинавской группы возглавляли мировые хит-парады с середины 1970-х, но и в 2000-х они остаются в плей-листах радиостанций, а их альбомы успешно продаются и сегодня. Записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров.

В программе "ABBA Gold Hits" прозвучат самые известные композиции – "Dancing Queen", "The winner takes it all", "Thank you for the music", "Money, money", "I have a dream", "Voulez Vous", "Super Truper", "Happy New Year", "Mamma Mia" и другие не менее популярные песни группы.

Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт уже покорил московскую публику своей необыкновенной энергетикой и неотразимой харизмой, а его поклонники не только следят за выступлениями любимого музыканта, но и создают фан-клубы.

Дженни Тарнеберг – знаменитая певица и телеведущая. Известна своей работой в ABBA-кавер-шоу группе, где она исполняет вокальные партии Агнеты Фельтског. Шоу проходят с большим успехом как в Швеции, так и в других странах мира.

Мия Стегмар – популярная шведская певица, выступала по всей Европе в составе поп-дуэта Itchycoo, с которым выпустила несколько успешных альбомов, группы Jamladies. С 2018 г. Мия является основной вокалисткой фолк-метал группы Pagan Fury.

Себастиан Рус хорошо известен как в Швеции, так и за ее пределами как превосходный гитарист и певец. Получил прекрасное классическое образование как скрипач. С 2001 г. Себастьян является членом популярной шведской трибьют-группы Liverpool. Он исполняет песни Пола Маккартни, а также гитарные партии Джорджа Харрисона. Со своей песней "Never Getting Close" он приглашен в полуфинал национального отборочного тура "Евровидение-2019".

Начало концерта – в 19:00. Категория 6+.

Подробности - https://orchestra.ru/concert/abba-gold-hits-2

Заказ билетов в кассах оркестра +7 (495) 151-99-99.

