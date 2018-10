Золотые хиты ABBA исполнят в ММДМ

Легендарной группе вот-вот стукнет 45

В столице пройдут два концерта, приуроченных к этой дате. В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 17 ноября прозвучат самые известные композиции знаменитого квартета.

Вниманию зрителей представят программу "ABBA Gold Hits". В ней выступят соотечественники знаменитого коллектива – шведские артисты Йоханна Бейджом, Дженни Тарнеберг и Александр Страндел. С ними на сцене будет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" под управлением Ульфа Ваденбрандта.

Звездные солисты и дирижер из Швеции, а также роскошное звучание большого симфонического оркестра создадут лавину ярких, незабываемых мелодий, рождающих вдохновение, веру в мечту и оптимизм.

Миллионы людей во всем мире любили, любят и будут любить песни группы "АББА". Знаменитый шведский квартет является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки.

Сборники этой самой известной скандинавской группы возглавляли мировые хит-парады с середины 1970-х, но и в 2000-х они остаются в плейлистах радиостанций, а их альбомы успешно продаются и сегодня. Записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 млн экземпляров.

В программе "ABBA Gold Hits" прозвучат самые известные композиции "Dancing Queen", "The winner takes it all", "Thank you for the music", "Money, money", "I have a dream", "Voulez Vous", "Super Truper", "Happy New Year", "Mamma Mia" и другие не менее популярные песни группы.

Дженни Тарнеберг – популярная певица и телеведущая. Известна своей работой в ABBA-кавер-шоу группе, где она исполняет вокальные партии Агнеты Фельтског. Шоу проходят с большим успехом как в Швеции, так и в других странах мира.

Йоханна Бейджом – известная шведская певица. Она принимала участие в международных конкурсах, в том числе "Евровидение" в 2012-м и 2013 году. В 2017 г. заняла призовое место в конкурсе Dansk Melodi Grand Prix.

Александр Странделл – основатель и фронтмен популярной рок-группы Art Nation. С огромным успехом группа выступает на крупнейших площадках на родине и по всему миру, так их песня "We are better together" была представлена на самом большом стадионе Швеции – Ullevi Arena перед аудиторией в 60 000 человек.

Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт уже покорил московскую публику своей необыкновенной энергетикой и неотразимой харизмой, а его поклонники не только следят за выступлениями любимого музыканта, но и создают фан-клубы.

Начало концертов в 17:00 и 21:00