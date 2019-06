Золотые хиты ABBA споют в ММДМ

Столичных меломанов ждет настоящий праздник

В Светлановском зале Московского Международного дома музыки 26 июня пройдет грандиозный концерт "ABBA Gold Hits" . Золотые хиты знаменитого квартета прозвучат в исполнении шведских солистов Дженни Тарнеберга, Миа Стегмара, Себастиана Руса, а также Симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением дирижера Ульфа Ваденбрандта (Швеция). Зрителей ожидает лавина ярких, незабываемых мелодий, рождающих вдохновение, веру в мечту и оптимизм.

Миллионы людей во всем мире любили, любят и будут любить песни группы ABBA. Знаменитый шведский квартет является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки.

Сборники этой самой известной скандинавской группы возглавляли мировые хит-парады с середины 1970-х, но и в 2000-х они остаются в плейлистах радиостанций, а их альбомы успешно продаются и сегодня. Записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 млн экземпляров.

В программе "ABBA Gold Hits" прозвучат самые известные композиции: "Dancing Queen", "The winner takes it all", "Thank you for the music", "Money, money", "I have a dream", "Voulez Vous", "Super Truper", "Happy New Year", "Mamma Mia" и другие не менее популярные песни группы.

Шведский дирижер Ульф Ваденбрандт уже покорил московскую публику своей необыкновенной энергетикой и неотразимой харизмой, а его поклонники не только следят за выступлениями любимого музыканта, но и создают фан-клубы.



Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" известен своими экспериментами и всегда предлагает зрителям самые красивые и популярные мелодии. Среди его "золотой" коллекции – проекты с мировыми хитами рока, групп Queen, ABBA, фестиваля Сан-Ремо, фильмов Голливуда и др. Зрители всегда отмечают его качественное исполнение, идущую со сцены энергию и особую атмосферу на концертах.

Начало концерта в 19:00. Категория 6+.

Подробности на сайте оркестра.

Адрес ММДМ (Светлановский зал): ст. м. "Павелецкая", Космодамианская наб., д. 52, стр. 8.