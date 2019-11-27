Участница проекта позировала на яхте в бикини

Юлия Белая порадовала поклонников сексуальным снимком в купальнике. На фото можно рассмотреть пышную грудь звезды шоу и ее длинные стройные ноги. Комментаторы от снимка красотки, сделанного на яхте, возбудились и признались, что хотели бы провести с ней ночь.

Критики же написали, что Юлия Белая выглядит так, будто бы всю ночь работала в сауне. Звезда на замечания комментаторов ответила, что мало спит и испытывает стресс.

"Как у тебя получается в каждом эфире выглядеть так, как будто ты только что вернулась с ночной смены в сауне?", "Шикарная", "Я хочу тебя голую", "Ноги километровые", "Она красивая очень", "Юля ты выглядишь Шикарно", "Юля, ты идеальна", – написали под снимком пользователи.

Юлия Белая стала участницей "Дома-2" в начале 2019 года. Девушка с первых дней запомнилась зрителям аппетитной фигурой и сексуальными танцами. Сейчас красотка состоит в отношениях с другим участником шоу.

Ранее "Утро" показывало, как звезды "Дома-2" выглядят без фотошопа и макияжа.