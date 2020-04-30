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Японцы гонят Медведеву обратно в Канаду

Японцы гонят Медведеву обратно в Канаду
Евгения Медведева . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменку подозревают в нарушении карантина

Жители Японии забрасывают социальные сети сообщениями о Евгении Медведевой. По их информации, фигуристка тренировалась на катке, который ранее закрыли для всех из-за коронавируса. Пользователи считают, что своими действиями  россиянка нарушает режим карантина и ей нужно уехать домой.

Японские поклонники фигурного катания, не понимают почему, спортсменка по-прежнему остается в стране и не уезжает домой. Медведева уехала из Канады в начале апреля, объяснив, что границы между странами скорой закроют, а ей надо попасть в Японию, чтобы подготовиться к выступлению. Однако из-за пандемии COVID-19 шоу отменили, но спортсменка так и не вернулась обратно.

Теперь японцы, как пишет РИА "Новости", возмущаются в "Твиттере". Часть из них оставляет сообщения под видео Евгении Медведевой в "Инстаграм" из японского парка, где она танцует в маске. В ответ на очередное обвинение россиянка написала: "как же вы меня достали".


Дарья ПЕТРОВА

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