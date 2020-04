Жители Японии забрасывают социальные сети сообщениями о Евгении Медведевой. По их информации, фигуристка тренировалась на катке, который ранее закрыли для всех из-за коронавируса. Пользователи считают, что своими действиями россиянка нарушает режим карантина и ей нужно уехать домой.

Японские поклонники фигурного катания, не понимают почему, спортсменка по-прежнему остается в стране и не уезжает домой. Медведева уехала из Канады в начале апреля, объяснив, что границы между странами скорой закроют, а ей надо попасть в Японию, чтобы подготовиться к выступлению. Однако из-за пандемии COVID-19 шоу отменили, но спортсменка так и не вернулась обратно.

Теперь японцы, как пишет РИА "Новости", возмущаются в "Твиттере". Часть из них оставляет сообщения под видео Евгении Медведевой в "Инстаграм" из японского парка, где она танцует в маске. В ответ на очередное обвинение россиянка написала: "как же вы меня достали".

In response to someone patiently explaining how her actions are not only affecting her but everyone around as well, all Med says is "you guys are getting on my nerves". pic.twitter.com/8YQcHLBseI