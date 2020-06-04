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Американцам мерещится российский ОМОН на улицах городов в США

Американцам мерещится российский ОМОН на улицах городов в США
Фото: www.globallookpress.com
Военные без опознавательных знаков "породили" русский след

В США протестующие умудрились разглядеть российских омоновцев. На улицах городов стали появляться военные без опознавательных знаков. Некоторые "наблюдатели" тут же записали их в бойцов частных военных компаний и даже разглядели в этом российский след. Масла в огонь подлила нашумевшая фотография полицейского из Хьюстона, у которого на руке красовалась надпись "Россия". Наблюдательные граждане тут же узнали татуировку морских пехотинцев.

"Это недопустимо. Кто они. Русский ОМОН, ФСБ или ГРУ?" – посетовал в "Твиттер" американский экономист Anders Aslund.

Телеканал MSNBC в прямом эфире сообщил, что некоторые силовики без нашивок могут быть сотрудниками федерального Бюро тюрем, которые недавно были закрыты из-за беспорядков. Часть из них представляются уроженцами Калифорнии, Юты и других штатов.


Как пишет пользователь "Твиттер" Garrett Haake, другие представлялись сотрудниками Министерства юстиции. Некоторые были одеты в камуфляж и больше походили на бойцов из частной военной компании.

Ранее в ряде штатов из-за беспорядков был введен комендантский час. Трамп выполнил свое обещание и ввел федеральные войска. Мемориал Линкольну в Вашингтоне охраняет Нацгвардия, аналогично защищен Белый дом.

Между тем погромы и грабежи продолжаются. Так, телеграм-канал "Гризли-новости" опубликовал видео, на котором протестующие грабят художественную галерею. Большое количество владельцев кафе, магазинов защищают свою собственность с оружием в руках. Эти витрины погромщики пропускают.

Фоторепортаж
Пожары и убийства: погромы в США из-за произвола полиции переросли в кровавый бунт
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС
Фото: EPA/CRAIG LASSIG/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС
Александр ИЛЬИН

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