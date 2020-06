В США протестующие умудрились разглядеть российских омоновцев. На улицах городов стали появляться военные без опознавательных знаков. Некоторые "наблюдатели" тут же записали их в бойцов частных военных компаний и даже разглядели в этом российский след. Масла в огонь подлила нашумевшая фотография полицейского из Хьюстона, у которого на руке красовалась надпись "Россия". Наблюдательные граждане тут же узнали татуировку морских пехотинцев.

"Это недопустимо. Кто они. Русский ОМОН, ФСБ или ГРУ?" – посетовал в "Твиттер" американский экономист Anders Aslund.

Телеканал MSNBC в прямом эфире сообщил, что некоторые силовики без нашивок могут быть сотрудниками федерального Бюро тюрем, которые недавно были закрыты из-за беспорядков. Часть из них представляются уроженцами Калифорнии, Юты и других штатов.

This is just impermissible. Who are they. Russian OMON or FSB or GRU? https://t.co/5xaykVgDbE