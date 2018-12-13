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F-22 выпал из обоймы ВВС США

Фото: flickr.com/photos/alexlayzell
Если бы "Хищника" не было, никто бы не заметил

Американский истребитель пятого поколения F-22, который в в США считают эталонным, постоянно сравнивая с российским Су-57, неожиданно получил неоднозначную оценку у профессора военного колледжа (United States Army War College) Роберта Фарли.

Как считает военный эксперт, если бы этого самолета не было, ничего бы существенно не изменилось, так как F-22 ни разу не был использован на 100% в боевых конфликтах, а основную работу в ВВС США всегда выполняли F-15, которые могут взять больше ракет и бомб.

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Истребитель F-22 разрабатывался только по одной причине: американцы хотели создать самолет, по всем параметрам опережающий "Фланкер" Су-27, который, в свою очередь, был ответом на на F-15. Однако после окончания холодной войны стало ясно, что 750 истребителей F-22 ВВС США не нужно. В результате это количество сократили до 183. А как известно, чем меньше самолетов заказывают, тем дороже он стоит. F-22 стал очень очень дорогим сам по себе плюс истребитель требует особенный уход и дорог в обслуживании.

После теракта 11 сентября США воевали только с боевиками, которые не используют авиацию и высокотехнологичное оружие, поэтому преимущества F-22 были бесполезны. Кроме того, появился более современный F-35. Он уступает "Хищнику" в скорости и мощности, однако оснащен лучшим радаром и наиболее продвинутой авионикой на этот момент. F-22 совершил первый полет в 1997 году. Ему уже по идее необходима модернизация, однако в Пентагоне понимают, что это слишком дорого, и необходимо делать выбор – либо F-22, либо F-35.

Фото: flickr.com/photos/39955793@N07И Пентагон уже выбрал – в ближайшем будущем ВВС США закажут сотни "тридцать пятых" и еще продадут пачки этих самолетов европейским, израильским и японским партнерам. Времена, когда скорость была главным достоинством истребителей прошли.

Кроме того, "Боинг" предложил очень интересный вариант модернизации F-15, который станет менее заметным и сможет брать под крыло новые ракеты и бомбы. И стоят эти самолеты намного дешевле F-22, который неизвестно когда понадобятся разве что для войны с русскими и китайцами.

F-22 вынудил Россию создать Су-57, который "проглотил" огромное количество средств и только готовится к поступлению в войска. Но используют ВКС РФ Су-35С, Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34. Нужен ли вообще Су-57, как и F-22, если эти самолеты дорогие для всех? По мнению Фарли, Россия намерено не заказывает большое количество Су-57, сделав ставку на модернизированные самолеты четвертого поколения.

Судьбу же F-22 решил F-35, который и станет основным истребителем. А "двадцать второго" ждет судьба "запасной дубины", которую достанут только в самом крайнем случае.

Александр ИЛЬИН
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