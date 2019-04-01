В США сравнили МиГ-29 с F-16

Оцифрованная авионика решает

МиГ-29СМТ, которые на Западе называют русскими F-16, еще послужат военным. Списывать в утиль их рано, тем более, что МиГ-35 пока слишком мало, чтобы заменить "двадцать девятые". Тем более, что модернизированный МиГ-29СМТ с двумя тоннами топлива в "горбе" и оцифрованной авионикой – это не то же самое, что и советский МиГ-29.

К таким выводам пришли авторы The National Interest, просмотрев видео с учений в Астраханской области, опубликованное на телеканале "Звезда". Российские летчики отработали групповой авиаудар, уничтожив условные "джипы" международных террористов на полигоне Ашулук. Удары наносились поочередно одиночно, парой и звеном – из авиапушки и неуправляемыми ракетами С-13. Затем летчики отработали элементы ближнего воздушного боя пара на пару и вернулись на аэродром.

По мнению американских военных экспертов, МиГ-29СМТ и МиГ-29М совершенно не выглядят устаревшими, в отличие от вышеупомянутых классических "двадцать девятых". Конечно, для противостояния F-22 и F-35 это не лучший вариант – логичнее было бы задействовать Су-35С или Су-30СМ, однако для вот таких наземных ударов МиГ-29СМТ прекрасно подходит, как и легкий F-16. Аналогично используют этот самолет ВВС США и Израиля.

Модернизированный российский самолет получил противокорабельные ракеты Х-29, Х-31 и Х-25. Кроме того, у него новая антенная решетка, хорошо подходящая для обнаружения наземных целей. Дальность у легкого истребителя увеличена с 1,5 до 2 тыс. км, что тоже немаловажно.



Как считает NI, модернизированный "двадцать девятый", как и американский F-16, прекрасно подходит для наземных ударов, и МиГ-29СМТ – это до сих пор эффективный фронтовой истребитель. Другой вопрос, что США уже давно используют на своих F-16, а теперь и на F-35 самонаводящиеся ракеты и так называемые "планирующие бомбы", которые улетают от точки сброса на десятки километров. Но существенный минус таких боеприпасов – их "кусачая" цена, и как показал сирийский опыт, неуправляемые ракеты, как и обыкновенные фугасные авиабомбы, будут применяться еще долго.

Что касается МиГ-29, то эти машины до сих пор есть в составе эскадрилий, которые изображают противника в учебных боях, и американцы очень уважительно относятся к этим истребителям. Конечно, у "двадцать девятого" нет такого навороченного радара, как у F-35. но если дело дойдет до ближнего боя, МиГ-29 может обломать зубы любому американскому истребителю.