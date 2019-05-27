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Пентагон покупает российские патроны

Фото: www.globallookpress.com
США готовятся в войне с Россией

Американские военные заинтересовались патронами российского производства, в частности, для пистолета Токарева и Макарова. Как пишет The Defense Blog, подразделение Петагона, отвечающее за закупки, разместило соответствующий тендер.

Конечно же, армии США понадобились патроны для автомата Калашникова обоих калибров 5,45 и 7,62 мм. А вот боеприпасы для 12,7-мм ДШК, принятого на вооружение Красной Армии в 1939 году, выглядят уже определенной экзотикой для американцев. Как и патроны аналогичного калибра для авиационного четырехствольного пулемета ЯкБ. 

Россия не продаст патроны США из-за разрыва любого военного сотрудничества, поэтому командование американской армии пытается найти поставщиков, чтобы доставить боеприпасы за пределы континентальной части США.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСССтоит отметить, что боеприпасов российского и советского производства большое количество на Ближнем Востоке. Тот же ДШК стал главным пулеметом войны в Сирии. Его используют как бойцы Сирийской арабской армии, так и многочисленные боевики на джипах. Еще его показывали на Параде Победы. Во время войны его использовали, в том числе, в зенитном режиме.

ЯкБ до сих пор используют некоторые российские вертолеты, например Ми-24. Этот пулемет прошел Афганистан, где его еще называли "Якобы", так как у него были проблемы с движением патронной ленты.

Очевидно, что в армии США рассматривают возможность столкновения с российской или сирийской армией и возможно, хотят себя лучше защитить, чтобы знать, к чему готовиться.

Александр ИЛЬИН
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