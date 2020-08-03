Эксперт поделился печальным прогнозом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что препарата, который мог бы уничтожить коронавирусную инфекцию, в настоящее время нет.

Как отмечает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", гендиректор ВОЗ допускает, что такое лекарство, возможно, никогда не появится.

Ранее стало известно, что новый вирус гриппа грозит жителям России в этом сезоне. У россиян пока что нет иммунитета от инфекции, поэтому важно сделать упор на иммунизацию населения, о чем заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Актуальную статистику по коронавирусу в РФ читайте в материале "Утро.ру".